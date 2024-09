🤲 CUMA HUTBESİ DİYANET PDF | 20 Eylül Cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

CUMA HUTBES─░ D─░YANET 20 EYL├ťL ­čĄ▓ Diyanet ─░┼čleri Ba┼čkanl─▒─č─▒'nca konusu belirlenerek cumaya gelen M├╝minlere cami minberinden okunan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. 20 Eyl├╝l 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu resmi internet sitesinde yay─▒mlayan Diyanet'in rehberli─činde merak edilenleri haberimizde derledik. ─░┼čte detaylar...

20 EYL├ťL CUMA HUTBES─░ KONUSU

20 Eyl├╝l 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu 'Peygamberimiz (s.a.s) ve ┼×ahsiyet ─░n┼čas─▒' olarak belirlendi.

Peygamberimiz (s.a.s) ve ┼×ahsiyet ─░n┼čas─▒

Muhterem M├╝sl├╝manlar!

Y├╝ce Rabbimiz, insan─▒ yery├╝z├╝n├╝n en de─čerli varl─▒─č─▒ olarak yaratm─▒┼č, ona iman, ak─▒l ve irade bah┼četmi┼čtir. ─░nsan─▒n; adalet, merhamet, g├╝ven, do─čruluk ve g├╝zel ahlak gibi de─čerlerle ┼čahsiyetini in┼ča etmesini istemi┼č, bunun yolunu da ona g├Âstermi┼čtir. Bu yol; ki┼činin Kur'an-─▒ Kerim ile kimli─čini in┼ča etmesi, Allah Res├╗l├╝ (s.a.s)'in s├╝nneti ile karakterini ┼čekillendirmesidir.

Aziz M├╝minler!

M├╝sl├╝man─▒n ┼čahsiyetini olu┼čturan, f─▒trat─▒n─▒ koruyan; ona kimlik kazand─▒ran, hem d├╝nyada hem de ahirette mutlulu─ča ula┼čt─▒ran en b├╝y├╝k nimet, imand─▒r. ─░man, kuru bir s├Âzden ibaret de─čildir. ─░man, b├╝t├╝n davran─▒┼člar─▒m─▒z─▒ g├╝zelle┼čtiren bir cevherdir. Hayat─▒n olumsuzluklar─▒ kar┼č─▒s─▒nda bizleri g├╝├žl├╝ k─▒lan bir de─čerdir. S─▒k─▒nt─▒lara imanla tahamm├╝l edilir; endi┼čeler, imanla huzura kavu┼čur. ├ťz├╝nt├╝ler sevince, korkular cesarete imanla d├Ân├╝┼č├╝r. Ayr─▒l─▒klar yerini karde┼čli─če, d├╝┼čmanl─▒klar yerini dostlu─ča imanla b─▒rak─▒r.

K─▒ymetli M├╝sl├╝manlar!

M├╝sl├╝man─▒n ┼čahsiyetini ┼čekillendiren unsurlardan biri de ibadetlerdir. ─░badetler, iman─▒m─▒z─▒n gere─či, Rabbimizin verdi─či nimetlere kar┼č─▒ ┼č├╝kr├╝m├╝z├╝n ifadesidir. ─░badetler, bize yarat─▒l─▒┼č gayemizi hat─▒rlat─▒r. ─░rademizi g├╝├žlendirir, bizi k├Ât├╝l├╝klerden koruyup iyiliklere y├Ânlendirir. Her an Rabbimizin huzurunda oldu─čumuz bilincini bize a┼č─▒lar. ─░badetler, ─░slam'─▒n be┼č temel esas─▒yla s─▒n─▒rland─▒r─▒lamayacak kadar geni┼čtir. Rabbimizin r─▒zas─▒n─▒ g├Âzeterek ihlas ve samimiyetle yapt─▒─č─▒m─▒z her i┼č, ibadet h├╝km├╝ndedir. M├╝sl├╝man, dinen me┼čru bir mazereti olmad─▒─č─▒ m├╝ddet├že ibadetlerini eda etmekle y├╝k├╝ml├╝d├╝r. ─░┼č ve ├žal─▒┼čma hayat─▒, okul ve tatil gibi gerek├želer, ibadetlerimizi yerine getirmemize asla mani olmamal─▒d─▒r. Nitekim Y├╝ce, Rabbimiz sana ├ľl├╝m gelinceye kadar Rabbine ibadet et." buyurmaktad─▒r. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de en zor zamanlarda bile ibadetlerini yerine getirmi┼č, ibadetsiz bir hayat─▒n olamayaca─č─▒n─▒ bizlere ├Â─čretmi┼čtir.

De─čerli M├╝minler!

M├╝sl├╝man─▒n ┼čahsiyetini in┼ča eden hususlardan bir di─čeri de g├╝zel ahlakt─▒r. G├╝zel ahlak; fazilet ve erdemin, iyilik ve iman─▒n ├Âl├ž├╝s├╝d├╝r. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu hususa ┼č├Âyle i┼čaret etmektedir: "Kim bir iyilik yapt─▒─č─▒nda seviniyor, bir k├Ât├╝l├╝k yapt─▒─č─▒nda ├╝z├╝l├╝yorsa o m├╝mindir."2 Ahlak, huzurlu bir hayat─▒n g├╝vencesi, toplumsal bar─▒┼č─▒n teminat─▒d─▒r. Ahlaki de─čerlerin ya┼čand─▒─č─▒ ve ya┼čat─▒ld─▒─č─▒ bir toplumda, do─čruluk ve d├╝r├╝stl├╝k, iffet ve takva, ┼čefkat ve merhamet gibi erdemler h├ókim olur. Ahlaki de─čerlerin kayboldu─ču bir toplumda ise adalet yerini zulme, merhamet yerini ├Âfkeye, helaller yerini haramlara, iyilikler yerini k├Ât├╝l├╝klere b─▒rak─▒r.

Aziz M├╝sl├╝manlar!

Maalesef, ilim, hikmet ve erdemin kayboldu─ču, cehaletin ve ┼čiddetin yayg─▒nla┼čt─▒─č─▒, insan onur ve haysiyetinin yok say─▒ld─▒─č─▒ g├╝nlerden ge├žiyoruz. Toplumsal hayat─▒ etkisi alt─▒na alan bireysellik, bencillik, d├╝nyevile┼čme ve yaln─▒zla┼čma gibi sorunlar, ba┼čta ├žocuklar─▒m─▒z ve gen├žlerimiz olmak ├╝zere hepimizi tehdit etmektedir. B├Âylesi zamanlarda bize d├╝┼čen; cehalet toplumunu asr-─▒ saadete d├Ân├╝┼čt├╝ren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in rahmet y├╝kl├╝ mesajlar─▒n─▒ kendimize ├Ârnek almak, onu ├ža─č─▒m─▒z─▒n insan─▒yla bulu┼čturmakt─▒r. ┼×ahsiyetimizi Allah Res├╗l├╝ (s.a.s) gibi imanla in┼ča etmek, ibadetlerle yo─čurmak, g├╝zel ahlakla kemale erdirmektir. Y├╝ce Rabbimizin "─░man edip d├╝nya ve ahiret i├žin yararl─▒ i┼čler yapanlara m├╝jdeler olsun! Onlar─▒n varaca─č─▒ yer ne g├╝zel yerdir."3 m├╝jdesine nail olmak i├žin; iyili─či yay─▒p k├Ât├╝l├╝─če engel olmak, do─črudan ve haktan yana tav─▒r almakt─▒r. Haramdan sak─▒nmak, helale ko┼čmak; her t├╝rl├╝ k├Ât├╝l├╝k ve g├╝nahtan korunmakt─▒r. Merhameti ku┼čanmak, ├Âfkemizi kontrol etmektir. Zalimin kar┼č─▒s─▒nda, mazlumun yan─▒nda durmak; zulme ve zalime asla r─▒za g├Âstermemektir.

K─▒ymetli M├╝minler!

Hutbemin sonunda bir hususu hat─▒rlatmak istiyorum. 2025 y─▒l─▒ hac ├Ân kay─▒t ve kay─▒t yenileme i┼člemleri 27 Eyl├╝l Cuma g├╝n├╝ne kadar uzat─▒lm─▒┼čt─▒r. Konuyla ilgili il ve il├že m├╝ft├╝l├╝klerimizden bilgi alabilirsiniz.