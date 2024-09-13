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ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | Erzincan'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD, Erzincan'da korkutan bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 09.48!de yaşanan sarsıntının, Kandilli Rasathanesi'nde merkez üssü Gümüşhane olarak duyuruldu. Depremi hisseden vatandaşlar arama motorlarında 'Erzincan'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 10:40
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ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | Erzincan'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın aktardığı verilere göre, sabah saatlerinde Erzincan'da korkutan bir sarsıntı yaşandı. AFAD'in resmi internet sitesinde merkez üssü Erzincan olarak duyurulan deprem, Kandilli Rasathanesi'nde ise Gümüşhane olarak kayıtlara geçti. Peki Erzincan'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen sarsıntının şiddeti 4,1 olarak açıklandı. Saat 09.48'de yaşanan depremin derinliği ise 9.48 km olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssü Kandilli Rasathanesi kayıtlarına ise Gümüşhane Yedibolu/Sıran olarak geçti.

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