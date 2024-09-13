ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | Erzincan'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın aktardığı verilere göre, sabah saatlerinde Erzincan'da korkutan bir sarsıntı yaşandı. AFAD'in resmi internet sitesinde merkez üssü Erzincan olarak duyurulan deprem, Kandilli Rasathanesi'nde ise Gümüşhane olarak kayıtlara geçti. Peki Erzincan'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen sarsıntının şiddeti 4,1 olarak açıklandı. Saat 09.48'de yaşanan depremin derinliği ise 9.48 km olarak kaydedildi.

Depremin merkez üssü Kandilli Rasathanesi kayıtlarına ise Gümüşhane Yedibolu/Sıran olarak geçti.