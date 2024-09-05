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KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA e-DEVLET | KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), KYK yurtlarında kalacak öğrencilerini belirlemesinin ardından başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Peki KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? İşte KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 11:18 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 11:26
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KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA e-DEVLET | KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA | Üniversiteli öğrencilere yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan barınma imkanı olan KYK yurtları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bakanlık, yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. KYK yurtlarında kalmak için başvuruda bulunan adaylar arama motorlarında 'KYK yurt başvuru sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da sona erdi.

KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açıklanmıştı. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları ise 5 Eylül Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı.

KYK YURT TİPLERİ | Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 KYK kaç kişilik? Ücreti ne kadar? Devamını Oku BUNU DA OKU

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

e-DEVLET KYK YURT BAŞVURU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YURT BAŞVURUSU YAPILIRKEN ÜCRET ÖDENİR Mİ?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK YURT KAYIT SÜRECİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYIN

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK BURS, YURT BAŞVURUSU HER YIL TEKRARLANMALI MI?

Geçtiğimiz senelerde KYK yurduna başvuru yapan, başvurusu kabul edilen ve yurtta barınan üniversite öğrencileri, eğitimleri tamamlanana kadar yurtta kalma hakkı kazanıyor. Öğrenci, ön lisans bölümünde iken yurtta kalmak için başvuruda bulunursa, ön lisans eğitimini tamamlayana dek (2 yıl), lisans eğitimi için başvurduysa 4 yıl yurtta kalma hakkına sahip oluyor. Bunun için yeniden başvuru yapılmasına gerek yoktur.

2024 - 2025 KYK YURDU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Son güncellemesi 2024'ün Ocak ayında yapılan KYK burs ücretleri şöyle:

💰Lisans Öğrencileri: 2 bin TL

💰Yüksek Lisans Öğrencileri: 4 bin TL

💰Doktora öğrencileri: 6 bin TL

KYK BURSU, KREDİSİ 12 AY MI ÖDENİYOR?

KYK bursu alan öğrenciler tüm eğitim dönemleri boyunca KYK bursu alırlar. Örneğin bir lisans öğrencisi 48 ay (4 yıl) boyunca KYK Bursu almaya devam eder. KYK bursu örgün eğitim dönenimde olduğu gibi yaz aylarında da öğrencilerin hesaplarına yatırılır.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Geçtiğimiz sene açıklanan yurt ücretlerine göre, Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira olarak belirlendi.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

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