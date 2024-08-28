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30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI? | 30 Ağustos 2024 Cuma günü kargolar, PTT çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kargo şirketlerinin hizmetlerini kullanmak isteyen vatandaşlar, 30 Ağustos Cuma günü kargoların açık mı kapalı mı olduğunu araştırıyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargo şirketleri çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:20
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30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI? | 30 Ağustos 2024 Cuma günü kargolar, PTT çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta kutlanacak Zafer Bayramı, bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargo şirketlerinin çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu oldu. Kargoda paketi olan ya da kargoya paket gönderecek vatandaşlar arama motorlarında "30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?", "30 Ağustos'ta kargolar açık mı?", "Cuma günü kargolar açık mı?" ve "Resmi tatillerde kargolar çalışıyor mu?" gibi soruları aratıyor. İşte yanıtı...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA KARGOLAR ÇALIŞYOR MU?

Resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörde hizmet veren bazı şirketler de 30 Ağustos'ta kapalı olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 30 Ağustos günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA PTT ÇALIŞYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan tüm devlet kurum ve kuruluşları bu tarihlerde kapalı olacak. PTT de bir devlet kuruluşu olduğundan 30 Ağustos 2024 Pazartesi tarihinde hizmet vermeyecek.

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