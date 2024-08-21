Haberler Haberler

Canlı altın fiyatları son dakika | 21 Ağustos anlık Döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 21 Ağustos Çarşamba 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 06:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Canlı altın fiyatları son dakika | 21 Ağustos anlık Döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

21 AĞUSTOS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Ağustos Çarşamba 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 33,89 (Alış) - 33,91 (Satış)

EURO: 37,72 (Alış) - 37,76 (Satış)

STERLİN: 44,13 (Alış) - 44,35 (Satış)

1 DOLAR = 33,91 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉21 Ağustos Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.748,45₺

Gram altın satış: 2.748,85₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.509,00₺

Çeyrek altın satış: 4.582,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.046,00₺

Yarım altın satış: 9.156,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 18.065,00₺

Tam altın satış: 18.256,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 18.491,00₺

Cumhuriyet altını satış: 18.770,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.510,00₺

Ata altın satış: 18.732,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Ağustos Çarşamba günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı!
F.Bahçe'den Sterling harekatı! Tüm şartlar zorlanacak
DİĞER
Şükran Ovalı ve Caner Erkin’in kızları Mihran Ela 6 yaşında! İşte doğum gününden ilk kareler!
Fatih'teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik'in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
G.Saray'dan Jakobs sürprizi!
F.Bahçe'ye Goretzka'da dev rakipler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eray Yazgan: Kanımız dondu Eray Yazgan: Kanımız dondu 01:30
Tamam ağabey gördüm! Tamam ağabey gördüm! 01:29
“Kramponun çivileri, hız...” “Kramponun çivileri, hız...” 01:28
Romulo’dan hücum faul Romulo’dan hücum faul 01:28
Sara en iyi 11’e seçildi Sara en iyi 11’e seçildi 01:27
Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik Olayları yatıştırmak İçin sahaya girdik 01:26
Daha Eski
Buruk: Profesyonelce değil Buruk: Profesyonelce değil 01:26
İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları! 00:44
F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş ve G.Saray'a transfer çalımı! 00:34
Play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı Play-off turu oynanan 3 karşılaşmayla başladı 00:26
Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! Eray Yazgan: VAR kayıtlarından sonra kanımız dondu! 00:20
Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı Barış Alper oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:20