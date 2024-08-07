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MEB SON DAKİKA | Okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, erken mi açılıyor? | Yaz tatili kısaldı mı? - O iddia ortalığı karıştırdı...

Okulların erken açılacağına ve yaz tatilinin kısaldığına dair iddialar kafaları karıştırdı. Öğrenciler ve veliler konuyla ilgili araştırma yaparken Milli Eğitim Bakanlığı iddialara son noktayı koydu. Peki, Okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, erken mi açılıyor? Yaz tatili kısaldı mı? MEB son dakika açıklaması haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 15:21
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MEB SON DAKİKA | Okullar ne zaman ayın kaçında açılacak, erken mi açılıyor? | Yaz tatili kısaldı mı? - O iddia ortalığı karıştırdı...

MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni yılda eğitim öğretim başlangıç ve bitiş tarihlerinin açıklanması ile birlikte öğrenci ve veliler detayları merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ne zaman kapanacak? Ara tatil tarihleri ne?

YAZ TATİLİ KISALDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaz tatili süresinin 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren 20 gün kadar kısaltılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, konuyla alakalı bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında haberlerin dolaştığı belirtilerek, böyle bir kararın veya açıklamalarının olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HANGİ TARİHTE SONA ERECEK?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

5'İNCİ VE 9'UNCU SINIFLARA UYUM AMAÇLI REHBERLİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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