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ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2024? | MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar başlarken velileri ise kayıt telaşesi sardı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul kayıtları ne zaman? MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? sorguları yapılıyor. Güncel bilgileri ve bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 22:01 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 22:02
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ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2024? | MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor?

Her eğitim yılı için kayıt tarihlerinin belirlenmesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmaktadır. Genellikle ilkokul birinci sınıf kayıtları yaz aylarında yapılır, ortaokul ve lise kayıtları ise yaz tatilinde ya da yeni eğitim yılının başında tamamlanır. Peki, MEB okul öncesi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor? İşte detaylar ve güncel bilgiler...

İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2024?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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