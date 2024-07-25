YKS TERCİH EKRANI 2024 | YKS tercihleri nasıl yapılır? Adım adım YKS tercihleri

YKS TERCİH EKRANI 2024 | YKS sürecinde tercih dönemi başlıyor. ÖSYM, bu yıl tercih tarihlerini 25 Temmuz - 2 Ağustos olarak duyururken üniversite ve bölüm seçimi yapacak milyonlarca aday için yeni maraton başlıyor. Peki YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte tercihler hakkında tüm bilinmesi gerekenler...

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

👉Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ÖSYM giriş sayfasından giriş yapın.

👉Sırayla tercih etmek istediğiniz üniversite bölümünün kodunu yazın.

NOT: Üniversite ve bölüm kodları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer almaktadır.

YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM, adaylara 24 tercih hakkı sunmaktadır. Adaylar, en çok istedikleri tercihten en az istedikleri tercihe doğru sıralama yapmaktadır. Tercih yapacak adaylar, ÖSYM'nin web sitesinde yayımlanan tercih kılavuzu ve 'YÖK Atlas Tercih Robotu'ndan faydalabilir.

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Evet, YKS tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği son tarihe kadar tercih işlemlerini güncelleyebilir, listelerine yeni tercih ekleyebilir veya tercih ettikleri okul ve bölümleri tercih listesinden silebilirler.

YKS TERCİH YAPMAZSAN PUANIM DÜŞER Mİ?

Hayır, YKS tercih döneminde tercih yapmayan üniversite adayları, ek tercihlerde tercih yapabilir veya 2025 yılında yeniden sınava girebilirler. Bu durumda adayların puanında düşüş yaşanmaz.

YKS TERCİH YAPIP YERLEŞEMEZSEM PUANIM DÜŞER Mİ?

Hayır, tercih yapıp yerleşemeyen adaylar, ek tercihlerde yeniden tercih yapabilir veya bir sonraki sene yeniden sınava girebilirler. Tercih yapıp yerleşemeyen adayların puanı düşmez.

YKS TERCİH YAPIP YERLEŞİR AMA KAYIT YAPTIRMAZSAM PUANIM DÜŞER Mİ?

Evet, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tercihlerinizden herhangi birine yerleşirseniz, okula kayıt yaptırmasanız dahi puanınız düşer.

YKS TERCİH YAPIP YERLEŞİR AMA GİTMEZSEM PUANIM DÜŞER Mİ?

Evet, YKS tercihi yapan adaylar, tercih sonuçları açıklandığında herhangi bir bölüm ve üniversiteye yerleşirse, sonraki sene sınava girmeleri halinde OBP puanından düşüş yapılır.

YKS PUANI HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?