EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLANDI! - SON DAKİKA | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI TEMMUZ 2024 | Emekliye ek zam için kritik açıklama Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Yapılan açıklama ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, En düşük emekli maaşı arttı mı, ne kadar oldu? Emekliye ek zam var mı? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTTI MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yaşlılık, malüllük aylığı alan emeklilere 10 bin lira olan asgari ödeme tutarını 12500 liraya yükseltiyoruz. Bu düzenlemenin toplamda şu anda 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içinde en düşük emekli aylığının 12500 liraya tamamlanması halinde 2024 Temmuz-Aralık döneminde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 707 bin kişi. Bütçeye maliyeti de 33 milyar 200 milyon liradır. Biz OVP'ye bağlılık, bütçe disiplinini sağlamak için bunu uzun dönemde çalışıyoruz. Bunun mevcut bütçe imkanlarının karşılığını da sağlamak zorundaydık. 53 maddelik teklif içinde bunun karşılandığını belirlemek istiyoruz. Yıllara böldüğünüzde maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini ifade etmek isterim." ifadeleri ile en düşük emekli maaşının 12 bin 500 Lira olacağını açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI BU AY YETİŞMEZSE NE OLACAK?

17 Temmuz'da emeklilere maaş ödemesi yapılacak. Düzenlemenin ardından ödemenin yetişmemesi halinde 2 bin lira fark ödemesi gelecek ay emeklilerin hesabında olacak.