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AŞURE NİYETİ DİYANET 2024 | Aşure yaparken nasıl niyet edilir, ne söylenir? - Aşure niyeti nasıl getirilir?

Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak idrak edilmektedir. Bu mübarek günde aşure pişirip komşularına ve sevdiklerine ikram ederek yardımlaşmanın önemine vurgu yapmak isteyen müminler araştırmalara başladı. Aşure pişirmeden önce nasıl niyet edileceği merak ediliyor. Peki, Aşure yaparken nasıl niyet edilir, ne söylenir? Aşure niyeti nasıl getirilir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 01:17 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 06:53
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AŞURE NİYETİ DİYANET 2024 | Aşure yaparken nasıl niyet edilir, ne söylenir? - Aşure niyeti nasıl getirilir?

AŞURE YAPARKEN NASIL NİYET EDİLİR? | Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayında eda edilen aşure günü, 2024 yılında 16 Temmuz Salı günü eda edilecek. Pek çok kez Peygamber Efendimiz'in hadislerine konu olan bu önemli günde, evinde aşure yapmak isteyenler nasıl niyet edeceğini araştırıyor. İşte Aşure niyeti nasıl getirilir Diyanet? sorusunun cevabı...

AŞURE NİYETİ NASIL GETİRİLİR DİYANET?

Diyanet'in resmi internet sitesinde aşure yaparken nasıl niyet edileceğine ilişkin bilgi yer almıyor. Ancak din alimleri, aşure yaparken 10 defa şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

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Anlamı: Allah Teala'yı; Mizân'ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A'lâ'nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim.

AŞURE YAPARKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Aşure, özellikle İslam geleneğinde önemli bir yere sahip olup Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nde özel olarak hazırlanır. Niyet samimi olmalıdır, çünkü niyetler kalplerde saklıdır ve sadece Allah tarafından bilinir. Aşure yaparken niyet etmek için şu şekilde yapabilirsiniz:

Niyetinizi kalbinizden samimi bir şekilde yapın

Yapacağınız aşureyi Allah rızası için, hayır ve bereket niyetiyle hazırladığınızı kalbinizden geçirin.

Tam ölçülü, kıvamında, kararmayan aşure tarifi! Devamını Oku BUNU DA OKU

Dua edin

Aşure yapmaya başlamadan önce kısa bir dua edebilir, Allah'tan niyetinizi kabul etmesini ve hazırlayacağınız aşureyi hayırlı kılmasını dilemek için niyazda bulunabilirsiniz.

İçtenlikle niyet etmek

Hazırlayacağınız aşureyi sevdiklerinizle paylaşarak birlik ve beraberliği pekiştirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak için niyet edin.

Örnek bir aşure niyeti şu şekilde olabilir:

Aşure yaparken okunacak dua Diyanet Devamını Oku BUNU DA OKU

"Allah'ım, bu aşureyi senin rızan için, sevdiklerimle paylaşarak birlik ve beraberliği güçlendirmek, yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak, hayırlı bir iş yapmak ve senin hoşnutluğunu kazanmak için yapıyorum. Niyetim halis ve içten olduğu umuduyla kabul etmeni dilerim. Amin."

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