AŞURE GÜNÜ CUMA MESAJLARI 2023 | Aşure Günü'ne özel resimli, dualı, hadisli cuma mesajları

AŞURE GÜNÜ CUMA MESAJLARI 2023 | Farklı peygamberlerin anısını taşıyan, aynı zamanda toplumun bir araya gelerek paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiği bir zaman dilimi olan aşure günü, bu yıl 28 Temmuz Cuma günü idrak ediliyor. İslam dininde büyük öneme sahip aşure gününde sevdiklerinin hem cuma hem de aşure gününü kutlamak isteyenler için Aşure Günü'ne özel resimli, dualı, hadisli cuma mesajlarını haberimizde derledik.

AŞURE GÜNÜ'NE ÖZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

AŞURE GÜNÜ'NE ÖZEL DUALI CUMA MESAJLARI

🤲Hayırlı Cuma ve Aşure gününüz mübarek olsun! Dualarınızın Rabbim tarafından kabul edildiği, kalplerinizin huzur ve bereketle dolduğu bir gün dilerim.

🤲Cumanız mübarek, Aşure gününüz bereketli olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin, yüzünüzü ak etsin ve kalbinizi imanla doldursun.

🤲Cumanız mübarek, Aşure gününüz hayırlı olsun. Yüreklerimiz dualarla dolup taşsın, yaşanan acılar yerini sevince bıraksın.

🤲Rabbim bugün dualarınızı kabul etsin, gönlünüze ferahlık versin. Cumanız mübarek, Aşure gününüz bereketli olsun.

🤲Duaların en güzeli bugün Cuma günü ve Aşure gününde yapılır. Rabbim dualarımızı kabul etsin, hepimizin yüzünü güldürsün.

AŞURE GÜNÜ'NE ÖZEL HADİSLİ CUMA MESAJLARI

📜"Kim Cuma günü (cuma namazına) gelirken gusül eder, güzel koku sürünür, mümkünse güzel elbise giyer ve kendisini müezzinin çağrısına (ezan sesine) kulak verir, sonra imama tâbi olur ve sessizce ona yanaşırsa, o kimsenin geçmiş ve gelecek günahları affedilir." (Buhari) Aşure gününüz mübarek olsun. Dualarınızın kabul olduğu ve günahlarınızın bağışlandığı bir Cuma günü dilerim.

📜"Kim Aşure günü bir tutam aşure pişirirse, onu sevenlere yedirirse ve kendi de yerse, Allah ona o yılın günahını bağışlar." (İbn Mâce) Cuma ve Aşure gününüz mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul eylesin ve günahlarınızı affetsin.

📜"Kim Cuma günü yıkanır, temizlenir ve güzel kokular sürünürse, sonra gidip camiye erkenden ve en güzel elbisesiyle gelirse veya imamın arkasına gelip Allah'ı zikrederse ve insanların kalabalık olmasına rağmen bir kenara oturup sessizce durursa, o, her adımı bir yıllık ibadet ve sevap olarak alır ve ona Cuma-Cuma arasındaki günahlar bağışlanır." (İbn Hibban) Cuma ve Aşure gününüz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul olsun.

📜"Aşure gününe gelince, o gün oruç tutun. Çünkü o gün, Yahudilerin (Hz. Musa'nın kavminin) kurtulduğu gündür. Biz de oruç tutarız, Hz. Muhammed'e daha layık olduğumuzu iddia ederek." (Buhari) Cuma ve Aşure gününüz mübarek olsun. Aşure orucuyla birlikte dualarınızın kabul olduğu bir gün dilerim.

📜"Kim Aşure gününde oruç tutarsa, Allah onun geçmiş yıl günahlarını bağışlar." (Müslim) Cuma ve Aşure gününüz mübarek olsun. Aşure orucunun tüm günahlarınızı bağışlatmasını dilerim.