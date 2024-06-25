Haberler Haberler 💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 25 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 25 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 25 Haziran Salı 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 25 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

25 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Haziran Salı 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,91 (Alış) - 32,92 (Satış)

EURO: 35,35 (Alış) - 35,41 (Satış)

STERLİN: 41,59 (Alış) - 41,80 (Satış)

1 DOLAR = 32,92 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉25 Haziran Salı 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.462,12₺

Gram altın satış: 2.462,46₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.024,00₺

Çeyrek altın satış: 4.092,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.072,00₺

Yarım altın satış: 8.177,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.021,00₺

Tam altın satış: 16.304,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.522,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.771,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.493,00₺

Ata altın satış: 16.729,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Haziran Salı günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

Jose Mourinho'nun hayali Lewandowski!
G.Saray'dan scout transferi! Filip Marcwinski...
DİĞER
Son dakika haberi: TFF'den yeni Arda Güler açıklaması! "Montella'ya sorduk, bize..."
Berat Albayrak'ın hamleleri meyvelerini veriyor | Gabar'da ilk hedef tamam! 2 sahada petrol üretimi 45 bin varile ulaştı
Almanya'dan F.Bahçe iddiası! Stopere Boşnak kule
G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Namaz vakitleri İstanbul (25 Haziran Salı)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI - TRT Spor canlı yayın izle (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! Morata'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran hareket! 00:34
Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! Trabzonspor'un yeni transferleri şehre geldi! 00:34
F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı F.Bahçe'ye Spinazzola müjdesi! Böyle açıkladı 00:34
Cimbom'dan Arias bombası! Cimbom'dan Arias bombası! 00:34
Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... Tüm planlar bozuldu! Abdülkerim ve transfer... 00:34
F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam F.Bahçe'nin Lindelöf teklifi ortaya çıktı! İşte önerilecek rakam 00:34
Daha Eski
Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek? 00:34
F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı 00:33
G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 00:33
Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... 00:33
Osayi için o ülkede sıraya girdiler! Osayi için o ülkede sıraya girdiler! 00:33
Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok! Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok! 00:33