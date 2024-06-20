Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 20 Haziran Perşembe 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 20 Haziran Perşembe 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Haziran Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Haziran Perşembe Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 61 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 21:19 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 21:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 20 Haziran Perşembe 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 20 Haziran Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 20 Haziran Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Haziran Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

20 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 20 Haziran Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

55 - 46 - 60 - 7 - 44 - 10

👉 Süper Loto 20 Haziran Perşembe sonucu için TIKLA

👉 Süper Loto tüm sonuçları için TIKLA

Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! Batshuayi'nin rövanşı geliyor
DİĞER
Yeşim Ceren Bozoğlu bir deri bir kemik kaldı! 60 kilo veren güzel oyuncu bakın nasıl zayıfladı!
Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye'yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...
Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Sırbistan 90+6'da puanı kurtardı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
CUMA HUTBESİ DİYANET
CUMA GECESİ MESAJLARI 2024
MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI 2024
ATA AÖF BÜTÜNLEME TARİHLERİ 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 20 HAZİRAN rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! 19:46
Kocaelispor'a Portekizli orta saha Kocaelispor'a Portekizli orta saha 19:12
Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 18:37
Karagümrük teknik direktör açıklandı! Karagümrük teknik direktör açıklandı! 17:36
Kayserispor'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı Kayserispor'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı 17:34
Beşiktaş'ta Tüpraş Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları Beşiktaş'ta Tüpraş Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları 17:33
Daha Eski
Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi 16:55
G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! 16:33
G.Saray milli kalecinin peşine düştü! G.Saray milli kalecinin peşine düştü! 16:15
Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" 16:05
Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! 14:32
Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür! Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür! 14:14