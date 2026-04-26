Talisca kaçan penaltılarda zirvede!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde konuk ekip, Sidiki Cheriff'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca penaltı vuruşundan yararlanamadı. Süper Lig'de kaçırdığı 3. penaltıyla birlikte Talisca bu alanda ligde beyaz noktadan en çok fırsat tepen oyuncu oldu.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.