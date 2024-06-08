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TYT SAAT KAÇTA BİTİYOR? | 2024 TYT ilk çıkış saati kaç? Kaç dakika sürüyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 8 Haziran Cumartesi günü yapılıyor. 3 milyon 36 bin 945 kişinin başvurduğu sınavda adaylar, eğitim görmek istedikleri üniversite ve bölümü kazanabilmek adına birbiriyle yarışacak. Saar 10.15 itibarıyla başlayan sınavın bitiş saati de en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki TYT saat kaçta bitiyor? 2024 TYT ilk çıkış saati kaç? Kaç dakika sürüyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 12:00
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TYT SAAT KAÇTA BİTİYOR? | 2024 TYT ilk çıkış saati kaç? Kaç dakika sürüyor?

TYT SAAT KAÇTA BİTİYOR? | ÖSYM'nin düzenlediği üniversite sınavına katılarak ideallerini gerçekleştirmek için en büyük adımı atan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 3 milyondan fazla adayın birbiriyle yarışacağı 3 oturumlu sınavın ilk etabı Temel Yeterlilik Testi (TYT), saaat 10.15 itibarıyla başladı. Güvenlik sebebiyle sınava kısa bir süre sınav salonlarına alım yapılmazken TYT saat kaçta bitiyor? 2024 TYT ilk çıkış saati kaç? Kaç dakika sürüyor?soruları da en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İşte detaylar...

TYT SAAT KAÇTA BİTİYOR?

YKS sınavının ilk oturumu olan ve saat 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi, saat 13.00'te sona erecek.

TYT KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

TYT (8 Haziran Cumartesi)

Başlama saati: 10.15

Sınav süresi: 165 dakika

Bitiş saati: 13.00

Salona son giriş saati: 10.00

AYT (9 Haziran Pazar)

Başlama saati: 10.15

Sınav süresi: 180 dakika

Bitiş saati: 13.15

Salona son giriş saati: 10.00

YDT (9 Haziran Pazar)

Başlama saati: 15.45

Sınav süresi: 120 dakika

Bitiş saati: 17.45

Salona son giriş saati: 15.30

2024 TYT İLK ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?

YKS sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Bu kapsamda, sınava katılan adaylar, 11.45'e kadar sınav salonlarından çıkamayacak. 11.45 ile 12.45 arası sınavı biten adaylar sınav merkezini terk edebilirken sınavın son 15 dakikasında da salondan çıkışlara izin verilmeyecek.

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