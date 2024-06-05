KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? - İslam'da büyük önemi bulunan, değerli ibadetlerimizden biri olan Kurban Bayramı'na kısa süre kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından alınan kararları duyurdu. Alınan kararlar arasında en merak edilen konu Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı oldu. Peki, Kurban Bayramı tatili bu yıl kaç gün sürecek? Özel sektöre tatil kaç gün? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkânı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramı'nın şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Bayramın birinci günü 16 Haziran Pazar, ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, üçüncü günü 18 Haziran Salı ve son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak. Kurban Bayramı tatiline Perşembe ve Cuma günleri de eklendi ve Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.