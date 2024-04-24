Haberler Haberler YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI! | YDS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YDS/1 SONUÇ SORGULAMA

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI! | YDS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YDS/1 SONUÇ SORGULAMA

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS'nin 2024 yılı ilk oturumunu 24 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavdan alacakları puanı bir an önce öğrenmek isteyen adaylar arama motorlarında 'YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama' araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 12:00
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YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI! | YDS sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? YDS/1 SONUÇ SORGULAMA

YDS/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024 | ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Sınavı YDS'nin ilki olan İlkbahar Sınavı'nda sonuçlar ÖSYM tarafından duyuruldu. Binlerce adayın birbiriyle yarıştığı sınava katılan adaylar, YDS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırılıyordu. Beklenen açıklama geldi. İşte sınav sonuç ekranı...

ÖSYM YDS/1 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Mart Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) sonuçları, 25 Nisan Perşembe günü açıklandı.

YDS/1 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

2024 YDS/1 SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

YDS/1 SORU KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin, sonuçların açıklanmasının ardından YDS/1 oturumunun soru kitapçığı ve cevap anahtarları da erişime açıldı.

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