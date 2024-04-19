Haberler Haberler 💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 19 Nisan 2024 Döviz Kuru

💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 19 Nisan 2024 Döviz Kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 19 Nisan Cuma 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:55 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 07:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 19 Nisan 2024 Döviz Kuru

19 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Nisan Cuma 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,49 (Alış) - 32,63 (Satış)

EURO: 34,69 (Alış) - 34,70 (Satış)

STERLİN: 40,09 (Alış) - 40,29 (Satış)

1 DOLAR = 32,63 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉19 Nisan Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.513,81

Gram altın satış: 2.514,30

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.292,00

Çeyrek altın satış: 4.382,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.585,00

Yarım altın satış: 8.975,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 17.091,00

Tam altın satış: 17.420,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 17.287,00

Cumhuriyet altını satış: 17.549,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 17.485,00

Ata altın satış: 17.765,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Nisan Cuma günü saat 06.02 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
26 yıllık yılan hikayesini Esra Erol çözdü! Öldü sandığı annesi, teyzesi çıktı!
CANLI TAKİP | İsrail'den misilleme: İran'da patlama sesleri duyuluyor
F.Bahçe'de gündem yeniden Martial!
G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MAGNUM'DAN İLK AÇIKLAMA!
TEKNOFEST 2024 ne zaman, hangi ay?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Nisan rakamları
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024
💥Süper Loto çekildi! (18 Nisan)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! 01:35
Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması Ülke puanında son durum ne? İşte Türkiye'nin sıralaması 01:35
Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! Kartal: Penaltılarla elenmek üzücü! 01:29
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 01:20
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 01:20
İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! 01:20
Daha Eski
Marsilya penaltılarda turladı! Marsilya penaltılarda turladı! 01:20
B. Leverkusen İngiltere'de turladı! B. Leverkusen İngiltere'de turladı! 01:20
Liverpool'dan buruk galibiyet! Liverpool'dan buruk galibiyet! 01:20
Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! Ferdi Kadıoğlu: Hayal kırıklığı yaşıyoruz! 01:19
İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! İrfan Can: En iyi maçlarımızdan biriydi! 01:16
Marsilya penaltılarda turladı! Marsilya penaltılarda turladı! 01:15