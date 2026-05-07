Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri ve korunma yolları

Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır? Sorusu, son günlerde bir yolcu gemisinde tespit edilen vakaların ardından milyonların gündemine oturdu. 5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla MV Hondius gemisinde 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve vakaların artmasıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) devreye girdi. "Yeni bir pandemi mi kapıda?" korkusu yayılırken, uzmanlar virüsün bulaş yolları ve korunma yöntemleri konusunda kritik uyarılarda bulunuyor. İşte belirtilerinden tedavi sürecine kadar Hantavirüs rehberi...

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Virüs insanlara doğrudan kemirgenlerden bulaşır. Enfekte kemirgenlerin idrar, dışkı veya salyalarının kuruyup toz haline gelerek havaya karışması ve bu tozlu havanın solunması (en yaygın yöntem). Virüslü atıklara dokunulması ve ardından ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi. Nadir olsa da enfekte bir kemirgenin ısırması sonucu bulaşabilir.

Solunum Yolu

Doğrudan Temas

Isırılma

İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Hantavirüs genellikle insandan insana bulaşmaz. Ancak, Güney Amerika'da görülen Andes hantavirüsü türünde, aile içi çok yakın temaslarda nadir geçişler bildirilmiştir. Türkiye, Avrupa ve Asya'daki türlerde insandan insana bulaş riski yok denecek kadar azdır.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 1 ila 6 hafta sonra ortaya çıkar:

1. Erken Dönem (Grip Benzeri):

Ani başlayan yüksek ateş (38.5°C ve üzeri) ve titreme.

Şiddetli baş, sırt, bel ve kas ağrıları.

Mide bulantısı, kusma, ishal veya karın ağrısı.

2. İleri Evre Belirtiler:

Akciğer tutulumunda: Şiddetli nefes darlığı, kuru öksürük ve akciğerlerde sıvı birikmesi.

Böbrek tutulumunda: Belirgin böbrek ağrısı, idrar miktarında azalma (oligüri) ve iç kanama eğilimi.

GEMİDEKİ VAKALAR VE GÜNCEL DURUM (MAYIS 2026)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), lüks yolcu gemisi MV Hondius'ta çıkan salgında 3 kişinin öldüğünü ve vaka sayısının arttığını doğruladı. Hollandalı bir çift ve bir Alman vatandaşı yaşamını yitirdi. İspanya hükümeti, geminin Kanarya Adaları'na demirlemesine izin vererek yolcuların tıbbi tahliye ve karantina süreçlerini başlattı. DSÖ, gemideki durumun genel halk için oluşturduğu riskin düşük olduğunu belirtti.

HANTAVİRÜS TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Hantavirüs için şu an dünyada kabul edilmiş özel bir antiviral ilaç veya spesifik bir aşı bulunmamaktadır. Tedavi, hastanın semptomlarını yönetmeye yöneliktir. Yoğun bakımda sıvı dengesi, kan basıncı kontrolü ve solunum cihazı (ventilatör) desteği sağlanır. Hastalık ne kadar erken fark edilir ve hasta yoğun bakıma alınırsa, hayatta kalma şansı o kadar artar.