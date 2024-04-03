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MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulu tercihleri nasıl yapılır? Tercih Kılavuzu

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylara yönelik yapılan sınavın ardından sonuçlar belli oldu ve tercih işlemleri 3 Nisan Çarşamba itibarıyla başladı. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda kadınlar ve erkekler için farklı taban puanları belirleyen Milli Savunma Üniversitesi'nin bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar, tercihlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulu tercihleri nasıl yapılır? sorusunun cevabı, MSÜ tercih ekranı ve ÖSYM 2024 MSÜ tercih kılavuzu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 13:41 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 13:50
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MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulu tercihleri nasıl yapılır? Tercih Kılavuzu

MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarının erişime açılmasının ardından beklenen tercih dönemi de başladı. https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulan tercih tarihleri, 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 olarak belirlenirken sınavda başarılı olup tercih yapmak isteyen adaylar tercih ekranını araştırıyor. İşte detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ'nün resmi internet sitesinde, tercih tarihleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları Devamını Oku BUNU DA OKU

"Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı.

Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz."

2024 MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Mart 2024 tarihinde icra edilen 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) katılan ve 2024-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 3 Nisan - 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

2024 MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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