MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | MSÜ Hava, Kara, Deniz Harp Okulu tercihleri nasıl yapılır? Tercih Kılavuzu

MSÜ TERCİH EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçlarının erişime açılmasının ardından beklenen tercih dönemi de başladı. https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden duyurulan tercih tarihleri, 3 Nisan - 10 Mayıs 2024 olarak belirlenirken sınavda başarılı olup tercih yapmak isteyen adaylar tercih ekranını araştırıyor. İşte detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ'nün resmi internet sitesinde, tercih tarihleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı.

Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz."

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Mart 2024 tarihinde icra edilen 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) katılan ve 2024-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 3 Nisan - 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

2024 MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN