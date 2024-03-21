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Eski milli futbolcu Ersen Martin son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin’in cenazesi İzmir’de toprağa verildi. Cenaze törenine spor dünyasından birçok isim katılım gösterdi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 18:30
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Eski milli futbolcu Ersen Martin son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020 yılında Aort damarı yırtılan Ersen Martin, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 10 Mart Pazar günü entübe edildi. Rahatsızlığı devam 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 19 Mart Salı günü hayatını kaybetti. Spor camiasını ve sevenlerini yasa boğan vefat haberinin ardından Martin'in cenazesi Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Martin'in ailesi ve akrabalarının yanı sıra Feyyaz Uçar, Servet Çetin, Hüseyin Eroğlu, Erkan Sözeri, Rıza Çalımbay, Tamer Tuna ve Martin'in arkadaşları katıldı.

Ersen Martin'in cenazesi Işıkkent Mezarlığına defnedildi.

RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL GÜNLER YAŞADIK

Yıllardır benim öğrencim oldu" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Gerçekten çok güzel günler yaşadık. Her şeyden önce karakterli ve kişilikli bir arkadaşımdı. Kaybettiğimiz için gerçekten çok üzüldük. Başarılı günler yaşadığımız dönemlerde başı çeken bir oyuncuydu. Çok da bir şey diyemiyorum çünkü bu süreçte çok sıkıntı yaşadı. Hemen hemen herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Çok büyük değeri ve çok büyük bir karakteri kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.

SERVET ÇETİN: GENÇ YAŞTA OLUNCA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ

İki sene takım ve oda arkadaşlığı yaptığını dile getiren teknik direktör Servet Çetin ise, "Futbol camiasının ender sevilen isimlerinden birisidir. Komik, neşeli ve sürekli pozitif olan bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz, mekanı cennet olsun. Ölüm hepimizin başına gelecek ama genç yaşta olunca daha fazla üzülüyoruz" diye konuştu.

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