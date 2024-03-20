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TAVUKLU PİDE DOLMASI TARİFİ | Tavuklu pide dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Geleneksel Türk yemekleri arasında yer alan, baharatlarla harmanlanan sebzeli tavuğu pide içine doldurarak hazırlanan tavuklu pide dolması, son zamanların en popüler lezzetleri arasında yer alıyor. Lezzetli ve doyurucu bir yemek isteyenlerin sıklıkla tercih tavuklu pide dolmasını evinde deneyecek kişiler, arama motorlarında Tavuklu pide dolması tarifini araştırıyor. Peki tavuklu pide dolması nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 14:40
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TAVUKLU PİDE DOLMASI TARİFİ | Tavuklu pide dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

TAVUKLU PİDE DOLMASI TARİFİ | Pide hamurunun tavuk eti, soğan, biber, domates ve baharatlar gibi malzemelerle doldurularak fırında piştiği bu lezzetli ve doyurucu yemek, son zamanlarda en çok tercih edilen tarifleri listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Peki Tavuklu pide dolması nasıl yapılır? İşte deneyecekler için malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

TAVUKLU PİDE DOLMASI NASIL YAPILIR?

Tavuklu Pide Dolması Malzemeleri:

  • 500 gram tavuk göğsü, küp küp doğranmış
  • 1 büyük soğan, doğranmış
  • 1 büyük domates, doğranmış
  • 1 yeşil biber, doğranmış
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı olarak diğer baharatlar)
  • Yarım demet maydanoz, doğranmış
  • 2 adet pide (ister hazır alınmış olsun, ister evde yapılmış)

Tavuklu Pide Dolması Yapılışı:

  • Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  • Soğanlar pembeleşince tavuk göğsü parçalarını ekleyin ve tavuklar iyice pişene kadar kavurun.
  • Pişen tavuklara doğranmış domates ve yeşil biberi ekleyin, birkaç dakika daha pişirin.
  • Baharatları ekleyerek tuzu ve karabiberi tadınıza göre ayarlayın. İsteğe bağlı olarak pul biber veya kimyon gibi baharatlar da ekleyebilirsiniz.
  • Son olarak doğranmış maydanozu ekleyin ve karıştırın. Ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın.
  • Fırını 200 dereceye ısıtın.
  • Pideleri yarım açarak içine hazırladığınız tavuklu harçtan paylaştırın.
  • Önceden ısıtılmış fırında pideleri üzeri kızarana kadar pişirin (yaklaşık 10-15 dakika).
  • Fırından çıkan sıcak tavuklu pideleri dilimleyerek servis yapın.
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