TAVUKLU PİDE DOLMASI TARİFİ | Tavuklu pide dolması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

TAVUKLU PİDE DOLMASI TARİFİ | Pide hamurunun tavuk eti, soğan, biber, domates ve baharatlar gibi malzemelerle doldurularak fırında piştiği bu lezzetli ve doyurucu yemek, son zamanlarda en çok tercih edilen tarifleri listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Peki Tavuklu pide dolması nasıl yapılır? İşte deneyecekler için malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

TAVUKLU PİDE DOLMASI NASIL YAPILIR?

Tavuklu Pide Dolması Malzemeleri:

500 gram tavuk göğsü, küp küp doğranmış

1 büyük soğan, doğranmış

1 büyük domates, doğranmış

1 yeşil biber, doğranmış

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı olarak diğer baharatlar)

Yarım demet maydanoz, doğranmış

2 adet pide (ister hazır alınmış olsun, ister evde yapılmış)

Tavuklu Pide Dolması Yapılışı: