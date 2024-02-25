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EZAN OKUNURKEN ORUÇ AÇILIR MI DİYANET? | Akşam ezanı okunurken yemeğe başlanır mı?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, vatandaşlar arama motorlarında 'Ezan okunurken oruç açılır mı Diyanet? Akşam ezanı okunurken yemeğe başlanır mı?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 14:15
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EZAN OKUNURKEN ORUÇ AÇILIR MI DİYANET? | Akşam ezanı okunurken yemeğe başlanır mı?

EZAN OKUNURKEN ORUÇ AÇILIR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki Ezan okunurken oruç açılır mı? Akşam ezanı okunurken yemeğe başlanır mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

AKŞAM EZANI OKUNURKEN YEMEĞE BAŞLANIR MI?

Oruç vakitleri İslamiyet'te güneşin doğduğu ve battığı saat aralığı olarak bilinmektedir. Bu sebeple, sahurda ezan okunurken yeme içme bırakılmalıdır. Ezan okunurken su içilir mi sorusuna Diyanet'in net bir cevabı bulunmasa da konuya ilişkin bir programında konuşan Nihat Hatipoğlu, "İftar vakti ezan okunduğu andan itibaren oruç açılabilir. Ezanı dikkatle dinleyip, tekrar etmek sünnettir bu yüzden ezanın hemen sonrasında oruç açmayı da tercih edebilirsiniz." ifadelerini kullanmıştır.

"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187)

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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