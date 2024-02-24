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YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024! - YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın ilki 25 Şubat Pazar günü yapılıyor. Yılda 2 kez düzenlenen ve katılan öğrencilerin yabancı dil seviyesini belirleyen YÖKDİL'e katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalara başladı. Peki YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı 2024...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 02:30 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 02:50
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YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024! - YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1), 25 Şubat Pazar günü, saat gerçekleştiriliyor. 80 soru sorulan adaylardan bu sorulara 180 dakikada doğru cevapları vermeleri isteniyor. Sınava katılan adayların dil seviyelerini belirleyen YÖKDİL sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre, YÖKDİL/1 sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sınav, 85 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmazken 2024-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapıldı. 3 saat (180 dakika) süren ve toplam 80 sorunun yer aldığı sınav 13.15'te sona erdi.

2024-YÖKDİL/1 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

ÖSYM YÖKDİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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