Haberler Haberler ANTALYA'DA SEL FELAKETİ | Antalya okullar tatil mi? Yağış devam edecek mi? 13 Şubat hava durumu

ANTALYA'DA SEL FELAKETİ | Antalya okullar tatil mi? Yağış devam edecek mi? 13 Şubat hava durumu

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Kentte ev ve iş yerlerini su bastı, bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İtfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışmaları devam ederken 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Gece saatlerinde şiddetlenen yağışın ardından arama motorlarında sorgulanan 'Antalya okullar tatil mi? Yağış devam edecek mi? 13 Şubat hava durumu' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:50
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ANTALYA'DA SEL FELAKETİ | Antalya okullar tatil mi? Yağış devam edecek mi? 13 Şubat hava durumu

ANTALYA'DA SEL FELAKETİ | Antalya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış alan kentte yollarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri de su bastı. Araçlarında mahsur kalan sürücüler için arama kurtarma çalışmaları düzenleyen ekiplerin çalışmalarını devam ettirdiği kaydedildi. İşte Antalya'da son durum...

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da dün akşam başlayan ve gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) 13.02.2024 Salı günü kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ TATİL

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri 1 gün süreyle tatil edilirken, motokuryelerin de trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu.

MOTOKURYELERE YASAK

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 13.02.2024 Salı günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde; Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'da ikinci bir duyuruya kadar motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.

ANTALYA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

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