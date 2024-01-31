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YKS sınav tarihleri 2024 | Bu yıl YKS ne zaman, hangi günler yapılacak? | TYT AYT YDT tarihleri

2024 YKS ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Üniversite giriş sınavı YKS 3 ayrı oturumda gerçekleştiriliyor. Öğrenciler TYT, AYT ve YDT sınavlarından gitmek istediği bölüme uygun olanlarına giriyorlar. Peki, bu yıl YKS ne zaman, hangi günler yapılacak? YKS sınav tarihleri ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 21:50
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YKS sınav tarihleri 2024 | Bu yıl YKS ne zaman, hangi günler yapılacak? | TYT AYT YDT tarihleri

TYT AYT YDT TARİHLERİ 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için araştırmalar hız kazandı. Bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı duyurulan YKS'ye katılacak adaylar, arama motorlarında 'YKS ne zaman 2024? YKS başvurusu ne zaman başlıyor, bitiyor? Geç başvuru ne zaman?' sorgulamaları yapıyor. YKS başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik.

2024 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

💥TYT (YKS 1. oturum): 8 Haziran

💥AYT (YKS 2. oturum): 9 Haziran

💥YDT (YKS 3. oturum): 9 Haziran

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, YKS başvuruları 1 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

2024 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde 2024 yılında yapılacak YKS'nin geç başvuru tarihleri ise 5-7 Mart 2024 olarak duyuruldu. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan geç başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 artmaktadır. Başvuru veya geç başvuru yapmayan adaylar, sınava katılamaz.

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 YKS ücreti, sınav kılavuzu henüz yayımlanmadığı için belli olmadı. Ancak geçen sene YKS'ye katılmak isteyne adayların ödediği ücret, her bir oturum için 115 TL idi. Yani yalnızca TYT'ye katılacak adaylardan 115 ₺, TYT ve AYT'ye katılacak adaylardan 230 ₺, TYT, AYT ve YDT'ye katılacak adaylardan ise 345 ₺ ücret alındı. Bu yıl YKS kılavuzunun açıklanmasının ardından 2024 YKS başvuru ücretini fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz.

2024 YKS KONU VE SORU DAĞILIMI

📌Temel Yeterlilik Testi (TYT)

  • Türkçe: 40 soru

  • Sosyal Bilimler: 20 soru

    (Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru)

  • Temel Matematik: 40 soru

  • Fen Bilimleri: 20 soru

    (Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru)

📌Alan Yeterlilik Testi (AYT)

  • Sosyal Bilimler: 50 soru

    (Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih-1 10 soru, Coğrafya 6 soru )

  • Sosyal Bilimler-2: 40 soru

    (Tarih-2 11 soru, Coğraya-2 11 soru, Felsefe Grubu 12 soru, Din Kültürü 6 soru)

  • Matematik: 40 soru

  • Fen Bilimleri: 40 soru

    (Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru)

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