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Influencer sertifika programı nedir? | Influencer sertifikası nasıl alınır, şartları nelerdir? - Ticaret Bakanlığı influencer/youtuber açıklaması

Ticaret Bakanlığı Influencer Sertifika Programı'nı duyurdu. Buna göre, tüketicilerin korunmasına yönelik birtakım yeni uygulamaların devreye gireceği bildirildi. Peki, influencer sertifika programı nedir? Influencer sertifikası nasıl alınır, şartları nelerdir? Ticaret Bakanlığı güncel açıklaması haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 21:50
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Influencer sertifika programı nedir? | Influencer sertifikası nasıl alınır, şartları nelerdir? - Ticaret Bakanlığı influencer/youtuber açıklaması

Ticaret Bakanlığı, 'Influencer Sertifika Programı'na katılmayanların influencer sayılamayacağını açıkladı. Açıklamanın üzerine influencer sertifika programı nedir? sorguları hız kazandı. Influencer sertifikası nasıl alınır, şartları nelerdir? Ticaret Bakanlığı influencer/youtuber açıklaması haberimizde...

INFLUENCER SERTİFİKA PROGRAMI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı, "Influencer Sertifika Programı"na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan bakanlık, yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi influencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacağını vurguladı.

Ayrıca e-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi influencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.

Programla ilgili başka herhangi bir detay paylaşılmazken, konu ile ilgili yeni bilgi geldiğinde haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

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