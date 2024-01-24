KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR? | 2024 Kök maaş hesaplama ekranı e-Devlet

EMEKLİ MAAŞI KÖK MAAŞ SORGULAMA EKRANI - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Emeklilere yüzde 49,25 zam açıklandı. Açıklamanın ardından vatandaşlar, "kök maaş nasıl öğrenilir?" sorgusunu yapıyor. Peki, emekli kök maaşı nereden ve nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet kök maaş hesaplama ekranı...

KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar, kök maaşlarını öğrenmek için e-Devlet'ten faydalanabilmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet üzerinden kök maaşını öğrenebilmektedir. E-Devlet'e giriş yaptıktan hemen sonra arama kısmına 4/A emekli aylığı ibaresini yazbilirsiniz. Çıkan bağlantıya tıklayarak gelen sayfada "Detay" butonuna tıklamalısınız. Gelen pencereden "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarın. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkacaktır. Benzer adımı 4B olarak Bağkur için yapabilirsiniz.

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EMEKLİYE EK ZAM VE MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ek zam ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlandıktan 1 hafta sonra maaş farkının hesaplara yatması bekleniyor.