Haberler Haberler KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR? | 2024 Kök maaş hesaplama ekranı e-Devlet

KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR? | 2024 Kök maaş hesaplama ekranı e-Devlet

Emekli maaşına gelen son zam ile birlikte vatandaşlar kök maaşlarını merak ediyor ve araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşına yüzde 49,25 zam geldiğini duyurdu. Yeni zamla birlikte yılın ilk yarısında geçerli olacak maaş hesapları araştırılıyor. Peki, kök maaş nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 13:39 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR? | 2024 Kök maaş hesaplama ekranı e-Devlet

EMEKLİ MAAŞI KÖK MAAŞ SORGULAMA EKRANI - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Emeklilere yüzde 49,25 zam açıklandı. Açıklamanın ardından vatandaşlar, "kök maaş nasıl öğrenilir?" sorgusunu yapıyor. Peki, emekli kök maaşı nereden ve nasıl öğrenilir? İşte e-Devlet kök maaş hesaplama ekranı...

KÖK MAAŞ NASIL ÖĞRENİLİR?

Vatandaşlar, kök maaşlarını öğrenmek için e-Devlet'ten faydalanabilmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet üzerinden kök maaşını öğrenebilmektedir. E-Devlet'e giriş yaptıktan hemen sonra arama kısmına 4/A emekli aylığı ibaresini yazbilirsiniz. Çıkan bağlantıya tıklayarak gelen sayfada "Detay" butonuna tıklamalısınız. Gelen pencereden "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarın. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkacaktır. Benzer adımı 4B olarak Bağkur için yapabilirsiniz.

TİCARET BAKANLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALACAK! - İŞTE TIKLAYIN

EMEKLİYE EK ZAM VE MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ek zam ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlandıktan 1 hafta sonra maaş farkının hesaplara yatması bekleniyor.

İşte emekliye ek zam farkının yatacağı tarih Devamını Oku BUNU DA OKU
Emekli zammı yüzde 49.25 oldu Devamını Oku BUNU DA OKU
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'dan Süper Lig'i sarcak bomba transfer hamlesi! Premier Lig'den geliyor....
AK Parti'nin Ankara ilçelerindeki belediye başkan adayları kimler oldu? Çankaya, Sincan, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Kızılcahamam...
Okan Buruk üstünü çizdi! Yıldız isim Roma'ya gidiyor
Eski Barçalı Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 24 Ocak 2024
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
İşte emekliye ek zam farkının yatacağı tarih
Emekli zammı yüzde 49.25 oldu
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu! Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:42
Transfer bombası! Cimbom'un yeni yıldızı ManU'dan Transfer bombası! Cimbom'un yeni yıldızı ManU'dan 12:38
İsmail Yüksek ayrılıyor! O tarih belli oldu İsmail Yüksek ayrılıyor! O tarih belli oldu 11:57
Tanzanya - Demokratik Kongo maçı ne zaman? Tanzanya - Demokratik Kongo maçı ne zaman? 11:59
Başakşehir - F.Bahçe maçı ne zaman? Başakşehir - F.Bahçe maçı ne zaman? 12:06
Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman? Panathinaikos - Atromitos maçı ne zaman? 12:19
Daha Eski
R. Madrid'den flaş Arda kararı! Perez devreye girdi R. Madrid'den flaş Arda kararı! Perez devreye girdi 10:59
Mallorca - Girona maçı ne zaman? Mallorca - Girona maçı ne zaman? 11:26
Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman? 11:28
Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman? Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman? 11:32
Okan Buruk üstünü çizdi! Yıldız isim Roma'ya gidiyor Okan Buruk üstünü çizdi! Yıldız isim Roma'ya gidiyor 11:33
Güney Afrika - Tunus maçı ne zaman? Güney Afrika - Tunus maçı ne zaman? 11:50