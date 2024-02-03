EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? Bakan Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi!

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber geldi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkı için ödeme yapılacak tarihi açıkladı. Emekliye yüzde 49,25'e zam haberi sonrasında vatandaşların merakla beklediği konular arasında yer alan maaş farkı ödeme tarihi Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama ile belli oldu. Peki, SSK emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

SSK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıklamıştı. Bakan Vedat Işıkhan "SSK, Bağ-Kur ve hak sahiplerinin fark tutarlarını ödemeye başlıyoruz. Ödemeler SSK için 6 Şubat'ta, Bağ-kur için 7 Şubat'ta" ifadelerine yer verdi.

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Vatandaşlar, kök maaşlarını öğrenmek için e-Devlet'ten faydalanabilmektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, e-Devlet üzerinden kök maaşını öğrenebilmektedir. E-Devlet'e giriş yaptıktan hemen sonra arama kısmına 4/A emekli aylığı ibaresini yazbilirsiniz. Çıkan bağlantıya tıklayarak gelen sayfada "Detay" butonuna tıklamalısınız. Gelen pencereden "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarın. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkacaktır. Benzer adımı 4B olarak Bağkur için yapabilirsiniz.