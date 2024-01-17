KARADENİZ BAKLAVASI TARİFİ | Kolay ve pratik Karadeniz baklavası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KARADENİZ BAKLAVASI TARİFİ | Türk mutfağının en sevileni olan, özel sofraların vazgeçilmez tatlısı olan baklava, Karadeniz lezzetiyle buluşuyor. Kat kat çıtır yufkaları ve kıvamlı şerbetiyle damak çatlatan baklava, arasındaki Karadeniz fındığıyla hem pratik hem de sevilen lezzetler arasında. Peki Kolay ve pratik Karadeniz baklavası nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...
KARADENİZ BAKLAVASI NASIL YAPILIR?
Karadeniz Baklavası malzemeleri:
- 1 kilogram un
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tutam tuz
- Arası için nişasta
- 3 su bardağı dövülmüş fındık
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Üzeri için:
- 250 gram tereyağı
Şerbeti için:
- 5 su bardağı şeker
- 5 su bardağı su
- Yarım limonun suyu
Karadeniz Baklavası Yapılışı:
- Hamur için sıvı malzemeleri karıştırın.
- İçine azar azar unu ekleyerek yoğurarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
- Bir süre dinlendirdiğiniz hamuru ceviz büyüklüğünde 40 bezeye ayırın.
- Bezelerden 5 tanesini tabak boyunda açıp aralarına nişasta serperek üst üste dizin ve tepsi büyüklüğünde açın.
- Tepsiye yerleştirip üzerine dövülmüş fındık serpin.
- Diğer hamurlara da aynı işlemi yapın.
- Baklavayı dilimleyip üzerine erittiğiniz tereyağını gezdirin.
- Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra baklavayı fırına verin.
- Üstü kızarmaya başlayınca fırının derecesin yükseltin.
- Baklava fırındayken su, şeker ve limon suyu ile şerbeti hazırlayın ve ılınması için kenara alın. (Buzdolabında da soğutabilirsiniz.)
- Fırından çıkan tatlıya şerbeti dökün ve birkaç saat çekmesini bekledikten sonra servis edin.