KARADENİZ BAKLAVASI TARİFİ | Kolay ve pratik Karadeniz baklavası nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KARADENİZ BAKLAVASI TARİFİ | Türk mutfağının en sevileni olan, özel sofraların vazgeçilmez tatlısı olan baklava, Karadeniz lezzetiyle buluşuyor. Kat kat çıtır yufkaları ve kıvamlı şerbetiyle damak çatlatan baklava, arasındaki Karadeniz fındığıyla hem pratik hem de sevilen lezzetler arasında. Peki Kolay ve pratik Karadeniz baklavası nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

KARADENİZ BAKLAVASI NASIL YAPILIR?

Karadeniz Baklavası malzemeleri:

1 kilogram un

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Arası için nişasta

3 su bardağı dövülmüş fındık

👉SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 600 UZMAN ERBAŞ ALACAK! İşte başvuru ekranı ve şartları👈

Üzeri için:

250 gram tereyağı

Şerbeti için:

5 su bardağı şeker

5 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Karadeniz Baklavası Yapılışı: