KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ | Kandil simidi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ | Kandil akşamlarının vazgeçilmezi olan, hem ev ahalisine yapılan hem de konu komşuya dağıtılan kandil simidini evinde yapmak isteyenler, arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. İslam kültüründe dini öneme sahip olan kandil günlerinde sıklıkla tüketilen kandil simidi için pratik ve lezzetli bir tarif arayanlara 'Kandil simidi tarifi mahlepli, Kandil simidi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' başlıklarıyla en güzel tarifi derledik. İşte detaylar...
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ
Mahlepli Kandil Simidi Malzemeleri:
- 125 gram tereyağı (yarım paket)
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı mahlep
- 3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Mahlepli Kandil Simidi Yapılışı:
- Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alalım. Elimizle malzemeleri karıştıralım.
- Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayalım.
- Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elimizle yuvarlayalım sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatalım. Simit şeklini verelim.
- Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayalım.
- Simitleri pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim.
- Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirelim.