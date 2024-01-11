KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ | Kandil simidi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ | Kandil akşamlarının vazgeçilmezi olan, hem ev ahalisine yapılan hem de konu komşuya dağıtılan kandil simidini evinde yapmak isteyenler, arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. İslam kültüründe dini öneme sahip olan kandil günlerinde sıklıkla tüketilen kandil simidi için pratik ve lezzetli bir tarif arayanlara 'Kandil simidi tarifi mahlepli, Kandil simidi malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' başlıklarıyla en güzel tarifi derledik. İşte detaylar...

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Mahlepli Kandil Simidi Malzemeleri:

125 gram tereyağı (yarım paket)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Mahlepli Kandil Simidi Yapılışı: