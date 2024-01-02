EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETME CEZASI 2024 | Emniyet şeridini ihlal etme cezası ne kadar, kaç TL?

Trafikte suçta caydırıcılık amacıyla 2024 yılında trafik kurallarına uymayanlara verilecek cezalarda artışa gidildi. Neredeyse iki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da merak konusu oldu. Peki, emniyet şeridini ihlal etme cezası ne kadar, kaç TL? İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları listesi...

EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETME CEZASI NE KADAR?

2024 yılında yeni trafik cezaları belli oldu. Emniyet şeridini ihlal eden sürücülere verilecek ceza da açıklandı. Buna göre emniyet şeridini ihlal eden sürücülere 6439 TL ceza verilecek.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ