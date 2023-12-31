1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ 2024? | 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi, bedava mı?

1 OCAK'TA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ 2024? | 2024 yılı için geri sayım başlarken yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan milyonlarca vatandaş, 1 Ocak hakkında araştırmalara başladı. Yılın ilk gününde toplu taşıma araçlarını kullanacak kişiler için '1 Ocak'ta ulaşım ücretsiz mi 2024? 1 Ocak otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi, bedava mı?' sorularının cevabını derledik. İşte detaylar...

1 OCAK OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?

1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olmakla birlikte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz senelerde yılın ilk günü toplu taşıma araçları ücretsiz olurken bu yıl da ücretsiz olacağına ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

1 OCAK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

1 Ocak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil olarak kabul edilmiştir. 2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacaktır. Resmi tatillerde de çalışan özel sektör mensupları ise, 1 Ocak'ta ek mesai ücreti almaktadır.

1 OCAK 2024 BANKALAR AÇIK MI?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğundan bankalar kapalı olacaktır. 29 Aralık Cuma günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan bankacılar, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. (Çalışma saatleri bankadan bankaya göre farklılık göstermektedir.)

1 OCAK 2024 HASTANELER AÇIK MI?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan hastaneler kapalı olacaktır. 29 Aralık Cuma günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan doktorlar, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. (Çalışma saatleri hastanelere göre farklılık göstermektedir.) Ancak hastanelerin Acil Servis bölümleri, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

1 OCAK 2024 ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan eczaneler kapalı olacaktır. 29 Aralık Cuma günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan eczane görevlileri, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat bulunmaktadır.

1 OCAK 2024 SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan Sağlık Ocakları kapalı olacaktır. 29 Aralık Cuma günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan Sağlık Ocağı görevlileri, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

1 OCAK 2024 ASM'LER AÇIK MI?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) kapalı olacaktır. 29 Aralık Cuma günü, günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan ASM görevlileri, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak.

1 OCAK 2024 NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan Noterler kapalı olacaktır. 29 Aralık Cuma günü, günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan Noter görevlileri, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi noterler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

YAŞADIĞINIZ İL VE İLÇEDEKİ NÖBETÇİ NOTERLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

1 OCAK 2024 ADLİYELER ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan adliyeler kapalı olacaktır. 29 Aralık Cuma günü, günü, saat 17.00 itibarıyla son işlemlerini tamamlayan adliye görevlileri, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi adliyeler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.