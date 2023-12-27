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ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR 2024? | Asgari ücret net brüt kaç TL, işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücrete yeni yılda uygulanacak zam miktarı yüzde 49 olarak belirlendi. Buna göre 2024 yılı asgari ücreti 17 bin 2 TL oldu. Vatandaşlar ve işverenler ise detaylı araştırmaya girdi. Peki asgari ücret brüt ne kadar 2023? Asgari ücret neti brüt kaç TL, işverene maliyeti ne kadar? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 20:31 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 20:40
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ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR 2024? | Asgari ücret net brüt kaç TL, işverene maliyeti ne kadar?

ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR 2023? | Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 zammını görüşmek üzere ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapmıştı. 7 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen ve iç piyasaya etkisi sebebiyle tüm vatandaşları yakından ilgilendiren asgari ücrette yeni zammın belli olmasından sonra brüt ve net asgari ücretin ne kadar olduğu merak ediliyor. Asgari ücret brüt ne kadar 2024? Asgari ücret neti brüt kaç TL, işverene maliyeti ne kadar?' sorularının cevabını sizler için derledik.

2024 NET ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?

Asgari ücrete 2024 yılının Ocak ayında yapılan zam ile net asgari ücret 17 bin 2 lira oldu.

💰Aylık Net Asgari Ücret: 17.002 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 4.250,5 TL

2023 BRÜT ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR?

💰Aylık Brüt Asgari Ücret: 13.414,50 TL

🕛Saatlik Brüt Asgari Ücret: 59,62 TL

🌞Günlük Brüt Asgari Ücret: 447,15 TL

📆Haftalık Brüt Asgari Ücret: 3.353,62 TL

2024 ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

NET ASGARİ ÜCRET: 17 bin 2 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET: 10 bin 8 TL

2023 TEMMUZ AYINA GÖRE ARTIŞ ORANI: Yüzde 49

ASGARİ ÜCRET İŞVERENE MALİYETİ: 23 bin 502 TL

YILLARA GÖRE GÜNLÜK, SAATLİK, HAFTALIK ASGARİ ÜCRET

2023 OCAK - TEMMUZ

💰Aylık Net Asgari Ücret: 8.506 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 37,80 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 340,24 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 2.126,5 TL

2022 TEMMUZ - ARALIK

💰Aylık Net Asgari Ücret: 5.500 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 24,44 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 220 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 1.375 TL

2022 OCAK - TEMMUZ

💰Aylık Net Asgari Ücret: 4.253 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 18,90 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 170,12 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 1.063 TL

2021

💰Aylık Net Asgari Ücret: 2.825 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 12,55 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 113 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 706,25 TL

2020

💰Aylık Net Asgari Ücret: 2.324 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 10,32 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 92,96 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 581 TL

2019

💰Aylık Net Asgari Ücret: 2.020 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 8,97 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 80,8 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 505 TL

2018

💰Aylık Net Asgari Ücret: 1.603 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 7,12 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 64,12 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 400,75 TL

2017

💰Aylık Net Asgari Ücret: 1404 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 6,24 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 56,16 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 351 TL

2016

💰Aylık Net Asgari Ücret: 1300 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 5,77 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 52 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 325 TL

2015

💰Aylık Net Asgari Ücret: 1.000 TL

🕛Saatlik Net Asgari Ücret: 4,44 TL

🌞Günlük Net Asgari Ücret: 40 TL

📆Haftalık Net Asgari Ücret: 250 TL

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