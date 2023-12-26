DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 26 Aralık 2023

26 ARALIK 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 26 Aralık Salı 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

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1 DOLAR = 29,33 TL

ABD Doları: 29,33 (Alış) - 29,34 (Satış)

EURO: 32,33 (Alış) - 32,34 (Satış)

STERLİN: 37,12 (Alış) - 37,31 (Satış)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

👉100 Japon Yeni: 20,50 (Alış) - 20,62 (Satış)

👉Avustralya Doları: 19,88 (Alış) - 19,98 (Satış)

👉Danimarka Kronu: 4,31 (Alış) - 4,34 (Satış)

👉İsveç Kronu: 2,90 (Alış) - 2,92 (Satış)

👉İsviçre Frangı: 34,07 (Alış) - 34,27 (Satış)

👉Kanada Doları: 22,04 (Alış) - 22,17 (Satış)

👉Norveç Kronu: 2,85 (Alış) - 2,87 (Satış)

👉Rus Rublesi: 0,31 (Alış) - 0,32 (Satış)

👉Suudi Riyali: 7,79 (Alış) - 7,83 (Satış)

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NOT: Döviz fiyatlarındaki son bilgiler 26 Aralık Salı günü saat 13.35 itibarıyla alınmıştır.