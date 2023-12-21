STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ 2023 | Steam kış indirimi ne zaman, indirimli oyunlar hangileri?

Steam kış indirimleri başladı. Sevilen oyunlar Euro Truck Simulator 2, Ghostrunner, Dead by Daylight ve çok daha fazlası oldukça uygun fiyatlardan satışa sunuldu. Steam kış indirimi ne zaman, indirimli oyunlar hangileri? Detaylar haberimizde...

STEAM KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Halihazırda baçlamış olan Steam Kış İndirimi, 4 Ocak TSİ 21.00'e kadar devam edecek.

STEAM KIŞ İNDİRİMİ FİYATI DÜŞEN OYUNLAR

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, kasım ayında resmen TL desteğini kesmiş ve dolara geçiş yapmıştı. Dev platform, bugün dolara geçişinden sonraki ikinci büyük indirim kampanyası olan Kış İndirimi'ni başlattı.

İşte Steam kış indirimi fiyatı düşen oyunlar listesi:

Elden Ring 39,99 dolar (1.166,11 TL) > 23,99 dolar (699,53 TL)

Dead by Daylight 10,49 dolar (305,88 TL) > 3,67 dolar (107,01 TL)

Forza Horizon 5 32,78 dolar (955,86 TL) > 16,39 dolar (477,93 TL)

Forza Horizon 4 19,99 dolar (582,91 TL) > 6,59 dolar (192,16 TL)

Resident Evil 4 Remake 44,99 dolar (1.311,91 TL) > 22,49 dolar (655,81 TL)

Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar (294,22 TL) > 2,52 dolar (73,48 TL)

Ghostrunner 2 18,99 dolar (553,75 TL) > 13,29 dolar (387,54 TL)

The Outlast Trials 14,99 dolar (437,11 TL) > 11,24 dolar (327,76 TL)

NBA 2K24 59,99 dolar (1.749,31 TL) > 20,99 dolar (612,07 TL)

Dying Light 2 Stay Human 39,99 dolar (1.166,11 TL) > 19,99 dolar (582,91 TL)

Rust 39,99 dolar (1.166,11 TL) > 26,79 dolar (781,19 TL)

Battlefield 1 39,99 dolar (1.166,11 TL) > 3,99 dolar (116,35 TL)

Detroit: Become Human 21,99 dolar (641,23 TL) > 8,79 dolar (256,32 TL)

Far Cry 6 47,99 dolar (1.399,39 TL) > 11,99 dolar (349,63 TL)

Days Gone 49,99 dolar (1.457,67 TL) > 12,49 dolar (364,20 TL)

Stray 13,99 dolar (407,94 TL) > 9,23 dolar (269,15 TL)

Assassin's Creed Valhalla 47,99 dolar (1.399,39 TL) > 11,99 dolar (349,63 TL)