Haberler Haberler STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ 2023 | Steam kış indirimi ne zaman, indirimli oyunlar hangileri?

STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ 2023 | Steam kış indirimi ne zaman, indirimli oyunlar hangileri?

Yılın beklenen zamanı geldi ve Steam kış indirimleri açıklandı. Yakın zaman önce TL desteğini kaldıran platform, sevenlerinden oldukça fazla tepki çekmişti. Steam kış indirimleri dolar bazında hesaplansa da fiyatlar hesaplı. Steam kış indirimi ne zaman, indirimli oyunlar hangileri? Steam kış indirimleri 2023 listesi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 00:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
STEAM KIŞ İNDİRİMLERİ 2023 | Steam kış indirimi ne zaman, indirimli oyunlar hangileri?

Steam kış indirimleri başladı. Sevilen oyunlar Euro Truck Simulator 2, Ghostrunner, Dead by Daylight ve çok daha fazlası oldukça uygun fiyatlardan satışa sunuldu. Steam kış indirimi ne zaman, indirimli oyunlar hangileri? Detaylar haberimizde...

STEAM KIŞ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Halihazırda baçlamış olan Steam Kış İndirimi, 4 Ocak TSİ 21.00'e kadar devam edecek.

STEAM KIŞ İNDİRİMİ FİYATI DÜŞEN OYUNLAR

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, kasım ayında resmen TL desteğini kesmiş ve dolara geçiş yapmıştı. Dev platform, bugün dolara geçişinden sonraki ikinci büyük indirim kampanyası olan Kış İndirimi'ni başlattı.

İşte Steam kış indirimi fiyatı düşen oyunlar listesi:

Elden Ring 39,99 dolar (1.166,11 TL) > 23,99 dolar (699,53 TL)

Dead by Daylight 10,49 dolar (305,88 TL) > 3,67 dolar (107,01 TL)

Forza Horizon 5 32,78 dolar (955,86 TL) > 16,39 dolar (477,93 TL)

Forza Horizon 4 19,99 dolar (582,91 TL) > 6,59 dolar (192,16 TL)

Resident Evil 4 Remake 44,99 dolar (1.311,91 TL) > 22,49 dolar (655,81 TL)

Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar (294,22 TL) > 2,52 dolar (73,48 TL)

Ghostrunner 2 18,99 dolar (553,75 TL) > 13,29 dolar (387,54 TL)

The Outlast Trials 14,99 dolar (437,11 TL) > 11,24 dolar (327,76 TL)

NBA 2K24 59,99 dolar (1.749,31 TL) > 20,99 dolar (612,07 TL)

Dying Light 2 Stay Human 39,99 dolar (1.166,11 TL) > 19,99 dolar (582,91 TL)

Rust 39,99 dolar (1.166,11 TL) > 26,79 dolar (781,19 TL)

Battlefield 1 39,99 dolar (1.166,11 TL) > 3,99 dolar (116,35 TL)

Detroit: Become Human 21,99 dolar (641,23 TL) > 8,79 dolar (256,32 TL)

Far Cry 6 47,99 dolar (1.399,39 TL) > 11,99 dolar (349,63 TL)

Days Gone 49,99 dolar (1.457,67 TL) > 12,49 dolar (364,20 TL)

Stray 13,99 dolar (407,94 TL) > 9,23 dolar (269,15 TL)

Assassin's Creed Valhalla 47,99 dolar (1.399,39 TL) > 11,99 dolar (349,63 TL)

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Alanyaspor maçında tribünlerden görülmemiş tepki! Beşiktaşlı yıldız çılgına çevirdi: “Kovun gitsin…”
Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini Takvim.com.tr'ye bozdu! Yeni partisini ne zaman kuruyor? İYİ Parti'deki istifalar, Akşener ile İmamoğlu-Yavaş savaşı ve Özgür Özel'li CHP hakkında bomba açıklamalar
F.Bahçe'de flaş Savic gelişmesi!
F.Bahçe'ye Sambacı libero!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Aralık rakamları
Süper Loto çekildi (21 Aralık)
BUGÜNKÜ CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?
21 Aralık en uzun gece NAR KIRMA geleneği nedir, nasıl yapılır?
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI YENİ (2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı! Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi kararı! 23:55
PFDK sevkleri açıklandı! Fred ve Mert Hakan... PFDK sevkleri açıklandı! Fred ve Mert Hakan... 23:21
Erman Toroğlu'dan Rıza Çalımbay eleştirisi Erman Toroğlu'dan Rıza Çalımbay eleştirisi 23:11
Tekke: Tebrik edilecek bir mücadele! Tekke: Tebrik edilecek bir mücadele! 22:56
Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! 22:49
Beşiktaş Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı! Beşiktaş Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediğini açıkladı! 22:45
Daha Eski
Semih Kılıçsoy: Özür dileriz Semih Kılıçsoy: Özür dileriz 22:40
Toroğlu'dan flaş sözler! "Beşiktaş'a nasıl alırsınız?" Toroğlu'dan flaş sözler! "Beşiktaş'a nasıl alırsınız?" 22:35
" Bu kadar duyarsız olunur mu?" " Bu kadar duyarsız olunur mu?" 22:28
Omar Colley: Kabus gibiydi! Omar Colley: Kabus gibiydi! 22:23
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:00
Kartal'a Dolmabahçe'de Alanya şoku! Kartal'a Dolmabahçe'de Alanya şoku! 21:58