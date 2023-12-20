10. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ortak sınavı sorular ve çözümleri

10. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 10. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '10. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...
10. SINIF 2. ORTAK SINAV EDEBİYAT ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Batı Türkçesinin devirlerini yazınız.
- Hikâyenin yapı unsurlarını kullanarak "vatanseverlik" temalı bir hikâye kesiti yazınız. Yazdığınız metin
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.
Verilen Temaya Uygunluk - Metnin Türüne Özgü Dil ve Anlatım Özelliklerini Kullanma - Metnin Türüne Özgü Yapı Unsurlarını (olay/ durum, şahıs, zaman, mekân) Kullanma - İmlâ ve Noktalama Kurallarına Uygunluk
- Her nefeste Allah âdın de müdâm.
Allah adıyla olur her iş tamam,
Bir kez Allah dese aşk ile lisân,
Dökülür cümle günâh misl-i hazân.
İsm-i pâkin pak olur zikr eyleyen,
Her murada erişir Allah diyen
Bu dizelerin,
Nazım biçimini: ........................................................................
Nazım türünü : ........................................................................
yazınız.
- Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğim eyvah
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah
Çanakkale Savaşı'nı işleyen bu dizelerde öne çıkan millî ve manevi değerimizi yazınız
- Şol cennetin ırmakları
Akar Allah deyü deyü
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyü deyü
Bu dörtlükteki isim tamlamalarını belirleyerek bu tamlamaların adlarını yazınız.
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10. SINIF 2. ORTAK SINAV MATEMATİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- (2x-5) üssü 4 ifadesinin açılımındaki sabit terimi bulunuz.
- Renkleri dışında özdeş kırmızı, beyaz ve mavi bilyelerin bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir bilyenin
mavi olma olasılığı kırmızı olma olasılığının 3 katı, kırmızı olma olasılığı beyaz olma olasılığının 2 katıdır.
Buna göre bu bilyeler arasından rastgele seçilen bir bilyenin mavi olma olasılığını bulunuz.
- Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu f (x)= 2x+1 biçiminde veriliyor.
Buna göre |f (x)| fonksiyonunun grafiğini çiziniz.
- Deposunda 60 L benzin bulunan bir aracın gittiği yola göre deposunda kalan benzin miktarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
Buna göre bu aracın deposunda 42 L benzin kaldığında aracın kaç km yol gittiğini bulunuz.
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10. SINIF 2. ORTAK SINAV FİZİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Şekildeki düz bir telden i kadar akım geçmektedir. Telden d kadar uzaklıkta K noktası ve 2d kadar uzaklıkta
L noktası bulunmaktadır.
Buna göre K ve L noktalarında oluşan manyetik alanları yön ve büyüklük açısından karşılaştırınız.
- Özdeş içi dolu küplerle oluşturulan Şekil I ve Şekil II'deki sistemlerin zemine uyguladığı basınçlar sırasıyla P1 ve P2'dir.
Buna göre P1/P2 kaçtır? İşlemlerinizi gösteriniz.
- Şekildeki kapta d ve 2d özkütleli sıvılar birbirine karışmayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki
sıvı basınçları sırasıyla PK ve PL olmaktadır. Buna göre PK/PL kaçtır? İşlemlerinizi gösteriniz.
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10. SINIF 2. ORTAK SINAV KİMYA ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- 14'er gram Fe ile O elementlerinin tam verimli tepkimesinden kaç gram FeO bileşiği oluşacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz.
(O:16 g/mol, Fe:56 g/mol)
- NK'da 5,6 litre hacim kaplayan C2H6 gazında kaç mol atom olduğunu işlem basamaklarını göstererek bulunuz.
- 4,8 gram O atomu içeren SO3
gazının NK'daki hacminin kaç litre olacağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz.
(O:16 g/mol)
- C3H8(g) + O2(g) ➡CO2(g) + H2O(g) tepkimesinin en küçük tam sayılarla denkleştirilmiş hâlini yazınız.
- 3Cu(k) + 8HNO3(s) ➡ 3Cu(NO3)2(k) + 2X(g) + 4H2O(s) denkleştirilmiş tepkimesindeki X maddesini
yazınız.
- Aşağıda bazı tepkimeler numaralanarak verilmiştir.
1. tepkime: CH4(g) + 2O2(g) ➡ CO2(g) + 2H2O(s)
2. tepkime: CaCO3(k) ➡ CaO(k) + CO2(g)
3. tepkime: NH3(g) + HCl(g) $ NH4Cl(k)
Buna göre numaralanmış tepkimelerin türlerini yazınız.
1. tepkime: .................................................................................
2. tepkime: .................................................................................
3. tepkime: ...............................................................................
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10. SINIF 2. ORTAK SINAV BİYOLOJİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Bezelyelerde düzgün tohum aleli buruşuk tohum aleline baskın olup genotipleri bilinmeyen düzgün tohumlu iki bezelye çaprazlanıyor ve çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin genotip çeşidi 2, genotip oranı ise
2:2'dir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Çaprazlama yapılan bezelyelerin genotiplerini yazınız.
b. Çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin fenotiplerini yazınız.
- Genotipleri RrBb olan dihibrit iki bireyin çaprazlanması punnet karesinde verilmiştir.
K ve L ile gösterilen yavruların genotiplerini ve oluşma olasılıklarını sırasıyla yazınız.
- AaBb genotipli bir birey ile aabb genotipli bireyin çaprazlanmasından Aabb genotipli bir bireyin
oluşma olasılığı kaçtır?
- A1, A2, A3 ve A4 alellerinin baskınlık ve çekiniklik durumu A1 = A2 > A3 > A4 şeklindedir.
Buna göre meydana gelebilecek genotip ve fenotip çeşit sayılarını bulunuz.
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10. SINIF 2. ORTAK SINAV COĞRAFYA ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Günümüzde bazı sıradağlar üzerinde denizde yaşayan canlılara ait fosillere rastlanmasının nedenini
açıklayınız.
- Başkalaşım kayaçların nasıl oluştuğunu açıklayın
- Aşağıdaki harita üzerinde Türkiye'de rüzgâr aşındırmasının etkili olduğu alanlar gösterilmiştir. Bu alanlarda rüzgâr aşındırmasının etkili olmasının nedenlerinden ikisini yazınız.
- Aşağıdaki harita üzerinde Türkiye'deki bazı dağlar gösterilmiştir. Türkiye'de dağların haritada gösterildiği gibi doğu batı yönünde uzanmasının iklim üzerindeki etkisini açıklayınız.
- Türkiye'nin su kaynaklarının tarım alanında israf edilmeden sürdürülebilir kullanılması için neler yapılabilir? Açıklayınız.
- Türkiye'de yaz yağışlarıyla gürleşen uzun boylu çayırların altında oluşan toprakların adını yazınız.
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10. SINIF 2. ORTAK SINAV TARİH ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Bir imparatorluk ordusuna karşı kazanılan Bapheus (Koyunhisar) Savaşı (1302), Osman Gazi'yi bölgede karizmatik bir bey durumuna getirmiştir. Bizanslı tarihçi Pachymeres onun bu zaferle şöhretinin
Paflagonya'ya (Kastamonu) kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder.
Koyunhisar Savaşı, Osman'a bir hanedan kurucusu karizmasını kazandırmış, kendisinden sonra oğlu
Orhan itirazsız beylik tahtına geçmiştir.
Koyunhisar Savaşı Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinde nasıl bir rol oynamıştır?
Açıklayınız.
- Osmanlı Devleti, Rumeli'de fetihlere başladığı andan itibaren ele geçirdiği şehir ve köylerde sistemli bir
iskân politikası takip etti. Bu doğrultuda fetihler sırasında, köy ve kasabalarını terk ederek başka bölgelere
gidenlerin yerlerine Anadolu'dan Türkmenler getirerek yerleştirdi.
Osmanlı Devleti'nin bu politikasının temel amacı nedir?
- • Fetret Devri
• Varna Muharebesi
• Ankara Savaşı
Yukarıda verilen tarihî gelişmeleri kronolojik sıraya uygun bir şekilde yazınız.
I. ………………………………
II. ………………………………
III. ………………………………
- Osmanlı hâkimiyetine giren ilk Türkmen beyliğinin adı nedir?
- Bu ünvan Türk tarihinin ilk dönemlerinden beri son derece önemli bir yere sahip olmuştur. Ünvan; cesur,
yiğit, kahraman gibi anlamlar taşımaktaydı. Bu ünvana sahip olanlar, kahramanlıkları ve cesaretleri ile nam
salmış gönüllü askerlerdi. Bunlar devleti ve milleti uğruna her türlü fedakârlığı yapmaktan çekinmezlerdi. Bu
yüzden savaşlarda ve ülke savunmasında göstermiş oldukları kahramanlıklar, halk nezdinde büyük erdem
sayılır ve yücelik kazanırdı. Türk tarihinin en eski dönemlerinden beri bu ünvanı almak ve yiğitlik göstermek
çok kıymet verilen değerlerdi.
İlk dönem Osmanlı askerî yapısı içinde önemli bir yere sahip olan bu ünvan nedir?
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10. SINIF 2. ORTAK SINAV DİN KÜLTÜRÜ ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- "… Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızı görmektedir." (Bakara suresi, 237. ayet)
Bu ayette Allah'ın hangi sıfatına değinildiğini yazınız.
- "Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir." (Bakara suresi, 2. ayet)
Bu ayet insanın Allah ile irtibat yollarından hangisi ile ilişkilidir? Kısaca açıklayınız.
- "Geceleyin uyumanız, gündüz de lütfundan nasibinizi aramanız Allah'ın varlığının kanıtlarındandır. Bunda
kulak veren kimseler için elbette dersler vardır." (Rûm suresi, 23. ayet)
Bu ayeti Allah'ın "rezzak" ismi ile ilişkilendirerek açıklayınız.
- Kur'an-ı Kerim'de bazı gençler birtakım özellikleriyle örnek olarak gösterilmiştir. Bu gençlerden bir tanesi Al-i
İmran suresi 42. ayette şöyle anlatılmaktadır: "... Allah, seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı."
Bu parçada bahsedilen kişi kimdir? Yazınız
- Hz. Muhammed (sav); yıllar sonra gördüğü süt kardeşi Şeyma'yı tanımış, onunla sohbet etmiş ve ona hediye takdim etmiştir.
Bu olayı yakınlarla kurulması gereken ilişkiler bakımından açıklayınız.
- Musab bin Umeyr; yeni inen ayetleri hemen ezberler, onlarla ilgili açıklamaları Hz. Peygamber'den dinlerdi.
Hz. Peygamber'in tebliğ metodunu gözlemleyip kavramaya gayret ederdi.
Bu parçada Musab bin Umeyr'in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?
- Hilfülfudul, Mekke'de gerek yabancılar gerekse yerli halktan haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek ve
onların haklarını korumak amacıyla bir antlaşma çerçevesinde oluşturulan bir topluluktur. Genç sahabilerden Erkam bin Ebülerkam da aynı amaçla bu topluluğa katılmıştır.
Bu parçada Erkam bin Ebülerkam'ın hangi özelliği vurgulanmaktadır?
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10. SINIF 2. ORTAK SINAV İNGİLİZCE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Write down a paragraph about Jack including his job, age, and hobbies
Job : Web designer
Age : 25
Hobbies : Cycling and swimming
- Answer the questions according to the text.
I am going to fly to India in September. I really want
to experience its culture because it has a lot of
different beliefs and traditions. I bought my ticket on
the Internet last weekend.
I cannot wait for the big day!
a. Where is Jane going to fly?
b. When did Jane buy her ticket?
c. Why does Jane want to see India?
- Read the story below and write down at least two sentences to continue it.
It was nighttime in the museum, and the security guards were enjoying their coffee. It was a really tiring day
for them because there were a lot of visitors from all around the world. The chief, John, went out to check
the entrance of the museum. Suddenly, - - - -
- Answer the questions according to the text below.
When I was a child, we used to design our own toys. Everywhere was
safer, so we used to play outside with our friends until late hours. The
children have a lot of toys now, but they are not happy. They always spend
time on the Internet at home, so they have fewer friends. We didn't use
to have many technological devices at home such as computers, laptops,
and smartphones. We used to go to the library to do our homework.
a. Where did Leo use to play when he was a child?
b. Why do children have fewer friends now?
c. Did Leo use to have many technological devices at his home?
d. What did Leo use to do in the library?
- Choose two countries from the table. Write down a short paragraph about these countries'
superstitions that bring good luck and bad luck.
Türkiye: Good luck Having a blue bead - Bad luck Seeing a black cat
Spain: Good luck Eating a dozen grapes - Bad luck Putting hats on the bed
China: Good luck Wearing red - Bad luck Having beard
10. SINIF İNGİLİZCE 2. ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN
10. SINIF 2. ORTAK SINAV FELSEFE ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
- Felsefi düşünce düzenli bir yapıya sahiptir. Düşüncelerini açıklayan filozof, kendine düşünceleri için birbiriyle bağlantılı bir açıklama modeli oluşturur. Bu model içindeki düşünceler, bütüncül bir şekilde birbiriyle
bağlantılıdır.
Bu parçada ifade edilen felsefi düşünce özelliğini yazınız.
- Felsefenin birbiriyle bağlantılı bireysel ve toplumsal işlevleri bulunmaktadır. İnsanlar için bulmaca gibi görünen bazı problemler, çözümü noktasında özel açıklama ve yöntemler gerektirmektedir. Felsefe, evrensel
değer yargılarını, özgür irade ve sorumluluk gibi kavramları irdelemekte, bilgilerimizin kaynağını sorgulamaktadır. Böylece ortak bir kültürün oluşması, farklı toplulukların bir arada yaşaması, toplumlar arasında ön
yargıların giderilmesi, bilgi toplumu olunması ve akla/iradeye değer veren bir toplum olma gibi konularda
felsefe destekleyici olabilir.
Bu parçadan hareketle felsefenin toplumsal işlevlerine yönelik gündelik yaşamdan bir örnek yazınız.
- "Kesinlikle onlar da gelecekler sanırım."
Verilen örnekten hareketle kavramları yanlış kullanmanın anlam üzerindeki etkisini açıklayınız
- Felsefi sorular kendi başına anlamlı, insanın öncelikle kendine sorduğu sorulardır. Bu sorular pratikteki
yönelmelerin ötesinde yer alan, eylemde ve yaptırımda bulunmayan sorulardır. Felsefi sorulara akla dayalı temellendirmelerle yanıt aranmaktadır. Bu sorular yanıtsız kalsa bile hep sorulmaya devam edecektir.
"Nedir?" sorusu felsefe sorularını var eden nedendir.
Bu açıklamadan hareketle 3 tane felsefi soru örneği yazınız.
- "Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz, hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır."
Verilen bu sözü kendi yaşam görüşünüze göre değerlendiriniz.
- Ontoloji (varlık felsefesi), temelinde varlık olan bir felsefe disiplinidir. Felsefe varlığı, var olanla ilişkili olayları
bir bütün olarak ve her yönüyle açıklamak ister.
Bu açıklamadan yola çıkarak varlık felsefesinin problemlerinden 2 tanesini yazınız.
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