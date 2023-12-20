10. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Edebiyat, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ortak sınavı sorular ve çözümleri

Koyunhisar Savaşı Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinde nasıl bir rol oynamıştır?

Paflagonya'ya (Kastamonu) kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altına koşuştuklarını kaydeder.

iskân politikası takip etti. Bu doğrultuda fetihler sırasında, köy ve kasabalarını terk ederek başka bölgelere

yiğit, kahraman gibi anlamlar taşımaktaydı. Bu ünvana sahip olanlar, kahramanlıkları ve cesaretleri ile nam

salmış gönüllü askerlerdi. Bunlar devleti ve milleti uğruna her türlü fedakârlığı yapmaktan çekinmezlerdi. Bu

yüzden savaşlarda ve ülke savunmasında göstermiş oldukları kahramanlıklar, halk nezdinde büyük erdem

sayılır ve yücelik kazanırdı. Türk tarihinin en eski dönemlerinden beri bu ünvanı almak ve yiğitlik göstermek

çok kıymet verilen değerlerdi.

İlk dönem Osmanlı askerî yapısı içinde önemli bir yere sahip olan bu ünvan nedir?