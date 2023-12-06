AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2023 | Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açıköğretim Fakültesi sınavları için geri sayım başladı. Vize sınavlarına kısa süre kala, sınava katılacak Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri arama motorlarında 'AÖF sınav yeri nasıl öğrenilir, giriş belgesi nasıl alınır?' sorgulamaları yapıyor. 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak sınavlara giriş belgelerinin adayların erişimine açılmasıyla birlikte tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan AÖF'ün ara sınavına katılacak adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.

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Yukarıdaki bağlantıya tıkladıkyan sonra açılan ekranda T.C. kimlik numarası ve şifrenizi yazıp giriş yaparak sınav belgesine ulaşabilirsiniz.

Sınav giriş belgesi üzerinde sınavın yapılacağı okulun adı, salon-sıra numarası ve okulun açık adresi yer alacak.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ 2023-2024

📅Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023

📅Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

📅Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

📅Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

📅Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BARAJ PUANI, ÇAN EĞRİSİ VAR MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) ders geçme notu 35'tir. 35'in altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 35 üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.