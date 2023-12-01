ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI! SKYMD halka arz kaç lot verdi? Şeker Yatırım kaç adet dağıtıldı?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzı yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde talep toplayan şirketin, kaç lot dağıtacağı merak ediliyordu. Merakla beklenen SKYMD halka arz sonuçları açıklandı!

SKYMD KAÇ LOT DAĞITILDI?

SKYMD halka arz hissesi maksimum 19 adet dağıtıldı. Öte yandan bazı banka kullanıcıları ise işlemlerinin gerçekleşmediğini öne sürerek sosyal medya üzerinden bildirimde bulundu.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz fiyatı 7,00 TL olarak belirlenmişti.

ŞEKER YATIRIM NE ZAMAN İŞLEME BAŞLAYACAK?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) halka arzı sonrası şirket paylarının borsada 6 ya da 7 Aralık 2023 tarihinde işlem görmeye başlaması bekleniyor.

SKYMD HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapıldı.

SKYMD HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu SKYMD olarak belirlendi.

SKYMD HALKA ARZ ARACI KURUM HANGİSİ?

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halka arz aracı kurumu Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı TAB GIDA A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!