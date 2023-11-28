BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Lazio - Celtic 23:00 Feyenoord - Atl. Madrid

23:00 Paris SG - Newcastle 23:00 Milan - B. Dortmund

23:00 Man City - RB Leipzig 23:00 Young Boys - Kızılyıldız

20:45 Shakhtar - Antwerp 23:00 Barcelona - Porto

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