BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
28 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
20:45 Lazio - Celtic
23:00 Feyenoord - Atl. Madrid
23:00 Feyenoord - Atl. Madrid
23:00 Paris SG - Newcastle
23:00 Milan - B. Dortmund
23:00 Milan - B. Dortmund
23:00 Man City - RB Leipzig
23:00 Young Boys - Kızılyıldız
23:00 Young Boys - Kızılyıldız
20:45 Shakhtar - Antwerp
23:00 Barcelona - Porto
23:00 Barcelona - Porto
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