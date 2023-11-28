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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '28 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 08:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 08:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 28 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

28 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Lazio - Celtic

23:00 Feyenoord - Atl. Madrid

23:00 Paris SG - Newcastle

23:00 Milan - B. Dortmund

23:00 Man City - RB Leipzig

23:00 Young Boys - Kızılyıldız

20:45 Shakhtar - Antwerp

23:00 Barcelona - Porto

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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