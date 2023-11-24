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ÇALIŞAN EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ VAR MI? 5000 TL emekli çalışana da verilecek mi?

Emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere verilen 5 bin TL tutarındaki ikramiyelerin ödenmesinin ardından çalışması sebebiyle ikramiye alamayan emekliler için yeni iddialar gündeme geldi. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin çalışan emeklilere de verilmesi yönünde istek Başkan Erdoğan'a götürüldü. Peki Çalışan emekliye Cumhuriyet ikramiyesi var mı? 5000 TL emekli çalışana da verilecek mi? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 12:01 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 12:01
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ÇALIŞAN EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ VAR MI? 5000 TL emekli çalışana da verilecek mi?

ÇALIŞAN EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ VAR MI? | Milyonlarca emekliye Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla verilen 5 bin TL tutarındaki ikramiyeler hesaplara yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ikramiyenin çalışan emeklilere de verilmesi için harekete geçildi. Yalnızca çalışmayan emeklilere ödenen tutarın çalışanlara da verilmesi için çalışmalar devam ederken Çalışan emekliye Cumhuriyet ikramiyesi var mı? 5000 TL emekli çalışana da verilecek mi? soruları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

5000 TL EMEKLİ ÇALIŞANA DA VERİLECEK Mİ?

Sabah'ın haberine göre, AK Partili yöneticilerin Başkan Erdoğan'a, çalışan emeklilerin mağduriyetini bildirmeleri üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi. Erdoğan'ın talimatıyla gerekli maliyet hesaplamaları yapılacak. Bu konuda son sözü Başkan Erdoğan söyleyecek. Çalışan emeklilere de ikramiye verilmesi bütçe olanakları içinde finanse edilebilir ise değişiklik gündeme gelebilecek.

4A EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4B EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

4C EMEKLİ İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLMEDİ?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi, fiilen çalışan emeklilere verilmedi. Bir yerde emekli olduğu halde çalışmaya devam eden ve çalıştığını devlete bildiren kişiler, ikramiye hakkından yararlanamadı.

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