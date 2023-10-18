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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '18 Ekim'de hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:21 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:21
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Afjet Afyonspor - Van Spor FK

Adıyaman 1954 - Ankara Demirspor

Kırklarelispor - Nazilli Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon - Karacabey Belediyespor

Iğdır FK - Menemenspor

Kırşehir Belediye Spor - Altınordu FK

Serik Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor

Zonguldak Kömürspor - Ankaraspor

Kastamonuspor - Denizlispor

Karaman FK - Amed Sportif Faaliyetler

Etimesgut Belediyespor - İskenderun FK

Bucaspor - Bursaspor

İnegölspor - Sarıyer

Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Uşakspor

Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu Spor

Fethiyespor - Düzcespor

Isparta 32 Sporu - Belediye Derincespor

Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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