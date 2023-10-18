BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
18 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Afjet Afyonspor - Van Spor FK
Adıyaman 1954 -
Adıyaman 1954 -Ankara Demirspor
Kırklarelispor - Nazilli Belediyespor
Hekimoğlu Trabzon - Karacabey Belediyespor
Iğdır FK - Menemenspor
Kırşehir Belediye Spor - Altınordu FK
Serik Belediyespor - Halide Edip Adıvarspor
Zonguldak Kömürspor - Ankaraspor
Kastamonuspor - Denizlispor
Karaman FK - Amed Sportif Faaliyetler
Etimesgut Belediyespor - İskenderun FK
Bucaspor - Bursaspor
İnegölspor - Sarıyer
Arnavutköy Belediyesi Gençlik Ve Spor - Uşakspor
Esenler Erokspor - İçel İdmanyurdu Spor
Fethiyespor - Düzcespor
Isparta 32 Sporu - Belediye Derincespor
Anagold 24 Erzincanspor - 68 Aksaray Belediyespor
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