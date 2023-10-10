Haberler Haberler GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI e-DEVLET 2023 | GSB 1.453 yurt personeli başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI e-DEVLET 2023 | GSB 1.453 yurt personeli başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bakanlık yurtlarında istihdam edilmek üzere 1.453 yurt yönetim personelinin işe alınacağını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurduğu istihdam süreci için başvurular başladı. GSB yurtlarında çalışmak isteyenler arama motorlarında 'GSB personel alımı başvuru ekranı e-Devlet 2023, GSB 1.453 yurt personeli başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?' sorularının cevabını araştırıyor. Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 10:01
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI e-DEVLET 2023 | GSB 1.453 yurt personeli başvuru nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt yönetim personeli olarak 1.453 vatandaşa istihdam sağlanacağını duyurdu. Bakan Osman Aşkın Bak'ın sosyal medya hesabında yayımladığı 'Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleriyle duyurulan personel alımının detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

2023 GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI e-DEVLET İÇİN TIKLAYIN

GSB 1.453 YURT PERSONELİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023 (00.00) – 10 Ekim 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Adaylar 'Başvuru için gerekli belgeler' başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere istenilen formatta yükleyecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.

Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

GSB 1.453 YURT PERSONELİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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