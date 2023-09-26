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Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe namazına nasıl niyet edilir? Tövbe namazı kaç rekat? Tövbe namazı kılınışı

İnsanlar hayatlarında isteyerek veya istemeyerek günah işler. Bu günahlardan arınmanın tek yolu ise Allah-ü Teala'ya dua ederek af dilemektir. Allah'tan af dilemenin en güzel yolu ise tövbe namazı kılmaktır. Peki, tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe namazına nasıl niyet edilir? Tövbe namazı kaç rekat? Tövbe namazına nasıl niyet edilir? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 20:50 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 20:50
Tövbe namazı nasıl kılınır? Tövbe namazına nasıl niyet edilir? Tövbe namazı kaç rekat? Tövbe namazı kılınışı

Allah-ü Teala'nın biz kullarına emri günahlardan ve çirkin davranışlardan sakınmaktır. Fakat insan doğası üzere isteyerek veya istemeyerek günaha bulaşır. Allah'ın insanların kurtuluşu için gönderdiği Kur-an'ı Kerim'de ve alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz H. Muhammed'in (s.a.v.) hadislerinde bir günah işlenmesi durumunda, kişinin günahta ısrar etme-yerek hemen tövbe etmesi gerektiği ve Allah'ın içten yapılan tövbeleri kabul edeceği belirtilmiştir.

Esasen tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işlemiş olmak gerekmez. Peygamberimiz (s.a.v.), geçmiş-gelecek günahlarının affolunduğu/affedileceği Allah-ü Teala tarafından buyrulduğu halde, günde yetmiş kere, yüz kere tövbe istiğfarda bulunmuştur.

Özellikle mübârek gecelerde ve seher vakitlerinde olmak üzere, kıldığı namazların sonunda selam vermeden önce ve selâmdan sonraki tesbîhatın ardından kulun tövbe ve istiğfarda bulunması durumunda, Cenâb-ı Allah'ın bağışlaması umulur.

Ayrıca Peygamberimiz tövbe namazına ilişkin olarak,"Bir kul günah işler de sonra kalkıp güzelce abdest alıp temizlenir ve iki rekat namaz kılarak Allah'tan bağışlanma dilerse Allah onu mutlaka affeder" buyurmuş ve arkasından şu âyeti okumuştur:

"Onlar çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulüm ve haksızlık ettikleri zaman hemen Allah'ı hatırlayıp, günahlarının affedilmesini isterler; zaten günahları Allah'tan başka kim affedebilir ki! Bunlar o günahı bile bile bir daha yapmazlar" (Âl-i İmrân 3/135)

TÖVBE NAMAZINA NİYET NASIL EDİLİR?

Yapılan günaha karşıda tövbe namazı Allaha yalvarmak tövbe istiğfar etmektir. Her namaz için niyet önemlidir. Tövbe namazı için de niyet şöyledir:

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için tövbe namazını kılmaya."

TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Tövbe namazı iki rekattır. İlk rekatta Allah-ü Ekber deyip iftidah tekbiri alıp sübahaneke duasını okuruz Sübhaneke duasından sonra besmele çekerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'nın ardından zamlı süre okuruz. İkinci rekatta Fatiha suresi ve zamlı sure okunmaktadır.

TÖVBE EDERKEN HANGİ DUALAR OKUNABİLİR?

Tövbe edecek kimsenin iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah'a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selam getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi, akabinde de salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.

Hz. Peygamberin (s.a.s.), bağışlanması için yaptığı pek çok duadan ikisi şudur:

اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.) (Buhârî, Ezân 149; Müslim, Zikir, 48)

رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى وَجَهْلِى وَإِسْرَافِى فِى أَمْرِى كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطَايَاىَ وَعَمْدِى وَجَهْلِى وَهَزْلِى ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِير

(Allah'ım! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah'ım! Ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hatayla ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'm! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.) (Buhârî, Deavât, 60).

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