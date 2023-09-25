YKS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA SON DAKİKA - 2023 ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA YKS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk tercih döneminin sona ermesinin ardından ek yerleştirmeler için heyecan sürüyor. 2. tercihlerini yapan üniversite adayları, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki ÖSYM YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak olan YKS ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Ek tercihlerin ne zaman açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

2022 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçen sene YKS ek tercih işlemleri 07-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmış, sonuçlar ise 19 Eylül 2022 tarihinde ilan edilmişti.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS EK TERCİHLERDE OKUL PUANI, DİPLOMA NOTU DÜŞER Mİ?

ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor ve puan kaybı yaşamıyor.

YKS OKUL PUANI HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?

📍 Lisans bölümünü kazanıp gitmeyince,

📍 Lisans bölümü kazanıp gidip, lisans eğitimi alırken diğer sene tekrar sınava girince,

📍 Ön lisans bölümü kazanıp gitmeyince,

📍 Yetenek sınavı ile yerleşince (kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da),

📍 Açık öğretim kazanınca puanınız düşer.