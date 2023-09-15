SURVIVOR ALL STAR 10. YARIŞMACI BELLİ OLDU - Nefise Karatay da listede | Survivor All Star kadrosu

Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelecek... Bu kapsamda, programda yer alacak yarışmacılar da sırayla açıklanıyor... Daha önce dokuz isim açıklanmıştı. Survivor'un 10. yarışmacısı Nefise Karatay oldu.

SURVIVOR'DA YARIŞACAK 10. İSİM BELLİ OLDU!

All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye devam ederken 10. yarışmacının Nefise Karatay olduğu açıklandı.

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.