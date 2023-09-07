Haberler Haberler Efootball 2024 ne zaman açılacak? Efootball 2024 ne zaman, hangi tarihte açılacak? 7 Eylül Efootball bakımı ne zaman bitecek?

Efootball 2024 ne zaman açılacak? Efootball 2024 ne zaman, hangi tarihte açılacak? 7 Eylül Efootball bakımı ne zaman bitecek?

Efootball oyunu bakıma girdi.. eFootball sunucu bakımı bitiş tarihi ve saati oyun severler tarafından araştırılıyor. Konami tarafından geliştirilen ve "PES" olarak da bilinen oyunun ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, PES 2023 bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 serverları ne zaman açılacak? İşte bu soruların yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 19:06
Efootball 2024 ne zaman açılacak? Efootball 2024 ne zaman, hangi tarihte açılacak? 7 Eylül Efootball bakımı ne zaman bitecek?

PES fanları EFootball bakımı ne zaman bitecek? sorusunun cevabını araştırıyor...

Konami tarafından geliştirilen eFootball (diğer adıyla PES) sunucuları bakıma girdi. Oyunda gerekli hataların giderilmesi ve verilerin taşınması amacıyla yapılan sunucu bakımı KONAMİ tarafından gerçekleştiriliyor.

EFOOTBALL BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK? EFOOTBALL NE ZAMAN AÇILACAK?

KONAMI tarafından yapılan açıklamada EFootball 2024 sunucu bakımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

eFootball™ 2024 hazırlıkları kapsamında yakında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştireceğiz. Bakımın 04/09/2023 02:00 (UTC) itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Büyük ölçekli bakımın bitiş saati, daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.

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