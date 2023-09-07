Efootball 2024 ne zaman açılacak? Efootball 2024 ne zaman, hangi tarihte açılacak? 7 Eylül Efootball bakımı ne zaman bitecek?

PES fanları EFootball bakımı ne zaman bitecek? sorusunun cevabını araştırıyor...

Konami tarafından geliştirilen eFootball (diğer adıyla PES) sunucuları bakıma girdi. Oyunda gerekli hataların giderilmesi ve verilerin taşınması amacıyla yapılan sunucu bakımı KONAMİ tarafından gerçekleştiriliyor.

EFOOTBALL BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK? EFOOTBALL NE ZAMAN AÇILACAK?

KONAMI tarafından yapılan açıklamada EFootball 2024 sunucu bakımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

eFootball™ 2024 hazırlıkları kapsamında yakında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştireceğiz. Bakımın 04/09/2023 02:00 (UTC) itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Büyük ölçekli bakımın bitiş saati, daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.