8,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında alacağı zam oranı belli oldu. Hükümet ve kamu işverenin ortak karara varamamasının ardından Hakem Kurulu devreye girdi. 5. toplantısının sonunda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranını açıklayan kurul, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi. Peki Evde bakım parası, 65 yaş (yaşlılık) aylığı, dul ve yetim aylığı, aile destek parası kaç TL oldu? Sosyal desktek ödemelerine zam geldi mi? İşte detaylar...
EVDE BAKIM PARASI, 65 YAŞ (YAŞLILIK) AYLIĞI, DUL VE YETİM AYLIĞI, AİLE DESTEK PARASI KAÇ TL OLDU?
65 YAŞ AYLIĞI
ESKİ: 2.349 TL
YENİ: 3.392 TL
EVDE BAKIM DESTEĞİ
ESKİ: 5.098 TL
YENİ: 7.363 TL
KRONİK HASTALIK YARDIMI
ESKİ: 5.098 TL
YENİ: 7.363 TL
ENGELLİ AYLIĞI (%40-69)
ESKİ: 1.875 TL
YENİ: 2.708 TL
ENGELLİ AYLIĞI (%70 VE ÜSTÜ)
ESKİ: 2.812 TL
YENİ: 4.061 TL
SED ŌDEMELERİ
ÇOCUK (OKUL ÖNCESİ)
ESKİ: 2.422 TL
YENİ: 3.498 TL
ÇOCUK (İLKÖĞRETİM)
ESKİ: 3.632 TL
YENİ: 5.245 TL
ÇOCUK (ORTAÖĞRETİM)
ESKİ: 3.874 TL
YENİ: 5.595 TL
ÇOCUK (ORT. ÇAĞINDA OKUMAYAN)
ESKİ: 2.422 TL
YENİ: 3.498 TL
ÇOCUK (YÜKSEK ÖĞRETİM)
ESKİ: 4.359 TL
YENİ: 6.295 TL
KURULUŞ BAKIMINDAN AYRILAN GENÇLER
ESKİ: 1.937 TL
YENİ: 2.797 TL