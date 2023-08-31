8,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarında alacağı zam oranı belli oldu. Hükümet ve kamu işverenin ortak karara varamamasının ardından Hakem Kurulu devreye girdi. 5. toplantısının sonunda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranını açıklayan kurul, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi. Peki Evde bakım parası, 65 yaş (yaşlılık) aylığı, dul ve yetim aylığı, aile destek parası kaç TL oldu? Sosyal desktek ödemelerine zam geldi mi? İşte detaylar...

EVDE BAKIM PARASI, 65 YAŞ (YAŞLILIK) AYLIĞI, DUL VE YETİM AYLIĞI, AİLE DESTEK PARASI KAÇ TL OLDU?

65 YAŞ AYLIĞI

ESKİ: 2.349 TL

YENİ: 3.392 TL

EVDE BAKIM DESTEĞİ

ESKİ: 5.098 TL

YENİ: 7.363 TL

KRONİK HASTALIK YARDIMI

ESKİ: 5.098 TL

YENİ: 7.363 TL

ENGELLİ AYLIĞI (%40-69)

ESKİ: 1.875 TL

YENİ: 2.708 TL

ENGELLİ AYLIĞI (%70 VE ÜSTÜ)

ESKİ: 2.812 TL

YENİ: 4.061 TL

SED ŌDEMELERİ

ÇOCUK (OKUL ÖNCESİ)

ESKİ: 2.422 TL

YENİ: 3.498 TL

ÇOCUK (İLKÖĞRETİM)

ESKİ: 3.632 TL

YENİ: 5.245 TL

ÇOCUK (ORTAÖĞRETİM)

ESKİ: 3.874 TL

YENİ: 5.595 TL

ÇOCUK (ORT. ÇAĞINDA OKUMAYAN)

ESKİ: 2.422 TL

YENİ: 3.498 TL

ÇOCUK (YÜKSEK ÖĞRETİM)

ESKİ: 4.359 TL

YENİ: 6.295 TL

KURULUŞ BAKIMINDAN AYRILAN GENÇLER

ESKİ: 1.937 TL

YENİ: 2.797 TL