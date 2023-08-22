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YKS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ 2023? | YKS geçen senenin puanını kullanabilir miyim?

YKS sürecinde tercihlerin başlamasıyla sınava katılan 3,5 milyondan fazla aday, puanını kaç sene kullanabileceğini araştırıyor. 27 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos 2023'e kadar devam edecek olan tercihlerde, 2022 yılında aldığı puanı kullanmak isteyen ve 2023 yılında aldığı puanı 2024'te de kullanmak isteyenlerin arama motorlarında araştırdığı 'YKS puanı kaç yıl geçerli 2023? YKS geçen senenin puanını kullanabilir miyim?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 00:31 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 07:50
YKS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ 2023? | YKS geçen senenin puanını kullanabilir miyim?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'de sonuçların açıklanmasının ardından tercih telaşı başladı. 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak olan adaylar, puan durumuna göre öğrenim görmek istedikleri üniversite ve bölümleri seçecek. Peki YKS puanı kaç yıl geçerli? YKS tercihi yaparken geçen senenin puanını kullanabilir miyim? Detaylar ve tercih sürecine dair tüm merak edilenler haberimizde...

YKS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ 2023?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında düzenlenen TYT, AYT ve YDT sınavlarında, puanlar sadece o yıl için geçerlidir. Adaylar herhangi bir tercih yapmasa da sonraki yıl bu puanları kullanma hakkına sahip olmaz. Bu kapsamda, 2023 yılında alınan puanlar, 27 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılacak tercihlerde ve yine 2023 yılının ek tercihlerinde geçerli olacak.

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YKS GEÇEN SENENİN PUANINI KULLANABİLİR MİYİM?

YKS'de geçen senenin puanının kullanılması uygulaması yoktur. Adaylar, sınav puanını yalnızca sınava girdiği yıl kullanabilir.

YKS İLK TERCİHLERİ YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

ÖSYM, ilk tercihleri kaçıran ya da fikrini değiştiren öğrenciler için ek tercih uygulamasını adaylara sunmaya devam ediyor. ÖSYM'nin YKS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, YKS'ye giren ancak ilk tercih zamanında tercih listesini doldurmayan öğrenciler, ek tercih zamanında yeniden tercih yapma hakkına sahip oluyor ve puan kaybı yaşamıyor.

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2023 YKS OKUL PUANI HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?

📍 Lisans bölümünü kazanıp gitmeyince,

📍 Lisans bölümü kazanıp gidip, lisans eğitimi alırken diğer sene tekrar sınava girince,

📍 Ön lisans bölümü kazanıp gitmeyince,

📍 Yetenek sınavı ile yerleşince (kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da),

📍 Açık öğretim kazanınca puanınız düşer.

YKS TERCİHLERDE PUAN KAYBI OLMAYAN DURUMLAR

📍 İlk tercihleri yapmayıp ek tercih yapmak,

📍 İlk tercihlerde yerleşemeyip ek tercih yapmak,

📍 İlk veya ek tercihlerde herhangi bir üniversiteye/yüksekokula yerleşememek

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YKS puanı ile bir programa yerleştirilen adayın puanı her sene düşmez. Sadece yerleştirilen yılın bir sonraki yılında puanı düşer. Örneğin, 2023 yılında sınava girip tercih yaparak bir bölüme yerleşildiğinde, 2024 yılındaki sınavda diploma puanı yarı yarıya düşecek. Fakat 2025 yılında sınava girmek istenirse puan düşmeyecek.

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