YKS TERCİH EKRANI 2023 | YKS tercihleri nasıl yapılır? - ÖSYM adım adım YKS, TYT, AYT, YDT tercihi

YKS TERCİH EKRANI 2023 | ÖSYM, YKS sınav sonuçlarını açıklanmasının ardından tercihlerin alınacağı tarihi 27 Temmuz Perşembe olarak duyurdu. Tercih ekranının saat 11.00'de adayların erişimine açılmasının ardından üniversiteye gitmek için tercih yapmak isteyen adaylar, 8 Ağustos 2023 tarihine kadar tercih listesini doldurarak ÖSYM'ye gönderecek. İşte adım adım YKS tercihi nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

2023 ÖSYM YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM ADIM ADIM YKS, TYT, AYT, YDT TERCİHİ

👉Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ÖSYM giriş sayfasından giriş yapın.

👉Sırayla tercih etmek istediğiniz üniversite bölümünün kodunu yazın.

Üniversite ve bölüm kodları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer almaktadır.

2023 YKS OKUL PUANIM HANGİ DURUMLARDA DÜŞER?

📍 Lisans bölümünü kazanıp gitmeyince,

📍 Lisans bölümü kazanıp gidip, lisans eğitimi alırken diğer sene tekrar sınava girince,

📍 Ön lisans bölümü kazanıp gitmeyince,

📍 Yetenek sınavı ile yerleşince (kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da),

📍 Açık öğretim kazanınca puanınız düşer.

2023 YKS TERCİH YAPIP YERLEŞİRSEM SENEYE KAÇ PUANIM DÜŞER?

Yerleştirilmiş olan bazı adayların puanı bir sonraki sene düşürülmez. Sınavsız geçiş ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilen adayların OBP'lerinin çarpılacağı katsayılarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Puan kesintisi olduğu zaman diploma puanınız yarı yarıya düşerek hesaplanacaktır.